Empik powiększa grono najemców wrocławskiego N-Parku

N-Park we Wrocławiu. Fot. mat. pras.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 10 lut 2020 13:23

Na 13 lutego tego roku zaplanowane jest otwarcie salonu Empik we wrocławskim N-Parku, przy ulicy Maślickiej. Zajmie on powierzchnię ok. 150 metrów kwadratowych powierzchni.