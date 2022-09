Empik Premium Week

Rabaty, superceny, gratisy, codziennie nowe hity dnia i wiele więcej!

Empik zaskakuje wyjątkowymi promocjami w ramach Premium Week.

Taniej i okazyjnie można kupić tysiące produktów ze wszystkich kategorii – od książek i muzyki, poprzez kosmetyki do makijażu i pielęgnacji, perfumy, dekoracje do domu i zabawki, po elektronikę, AGD oraz akcesoria sportowe i motoryzacyjne.

Akcja dla klientów Empik Premium trwa w salonach, w aplikacji i na Empik.com do 18 września.

To już kolejna odsłona tygodnia wyjątkowych okazji dla użytkowników Empik Premium. Z atrakcyjnych ofert i rabatów można skorzystać zarówno stacjonarnie, jak i online.

Produkty z kategorii sport są dostępne na Empik.com i w aplikacji ze zniżką do -40% – wśród nich opaski i zegarki sportowe, hulajnogi elektryczne czy piłki. Można również przebierać w okazjach cenowych na kosmetyki do pielęgnacji i makijażu oraz perfumy, a przy zakupie wybranych produktów, np. takich marek jak Bruno Banani i Maybelline – otrzymać gratisy. Premium Week to także rabaty do -30% na zabawki w ofercie online - w tym na bestsellerowe planszówki oraz superceny na wybrane zestawy LEGO. Natomiast w salonach za drugą zabawkę zapłacimy 50% taniej. W kategorii Dom i Ogród na Empik.com aż roi się od zniżek: do -20% na dekoracje, produkty do kuchni i jadalni czy naczynia do gotowania znanych marek oraz do -30% na tekstylia, takie jak pościel czy koce. Promocja do -20% obejmuje również produkty dla mamy i dziecka, np. kosmetyki, foteliki, akcesoria do karmienia czy elementy wyposażenia dziecięcego pokoju.

Do 18 września z rabatem do -25% dostępne są też wybrane artykuły gospodarstwa domowego (np. młynki do kawy, ekspresy ciśnieniowe, roboty kuchenne), a do -15% taniej – sprzęt elektroniczny, m.in. głośniki, słuchawki bezprzewodowe, smartfony i czytniki. Warto również zwrócić uwagę na promocje w kategorii motoryzacja – okazyjnie (do -20%) kupimy chociażby wideorejestratory, lodówki samochodowe, kompresory i odkurzacze.

W salonach przez cały tydzień obowiązuje rabat -50% na drugą płytę CD lub winylową, a w ramach Muzycznych Dni Premium na Empik.com działa oferta „3 za 2” na albumy z różnych – codziennie innych – kategorii i gatunków. Ten sam mechanizm dotyczy online setek filmów na Blu-ray i DVD, a stacjonarnie artykułów papierniczych – kupując trzy, zapłacimy tylko za dwa.

Łowcy najlepszych okazji powinni zaglądać codziennie na Empik.com lub aplikacji Empiku, aby śledzić hity dnia, czyli atrakcyjne limitowane oferty ze wszystkich kategorii produktowych. Nowe pule pojawiają się codziennie o stałych porach: o godz. 10.00 i 16.00. Promocje obowiązują przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów.

Empik Premium Week to prawdziwe apogeum zakupowych okazji i promocji na wyłączność dla użytkowników programu. Subskrypcja Empik Premium zapewnia jednak wymierne korzyści i oszczędności przez cały rok. Przede wszystkim gwarantuje darmową dostawę dla zamówień od 40 zł – kurierem i do tysięcy punktów odbioru, a także stałe rabaty: -15% w salonach i do -20% online.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl