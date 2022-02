Empik przy Nowym Świecie przechodzi do historii

– Jesteśmy na etapie poszukiwania alternatywnej lokalizacji w Śródmieściu. Do tego czasu zapraszamy klientów do odwiedzania naszych pozostałych warszawskich salonów – w tym najbliższych w Złotych Tarasach i przy Placu Unii Lubelskiej lub do zakupów na empik.com i w aplikacji Empik – informuje rzeczniczka prasowa Empiku Monika Marianowicz.

– Decyzja o zamknięciu tego salonu była dla nas bardzo trudna, zwłaszcza, że był on tłem ważnych wydarzeń i miejscem spotkań z "żywą" kulturą. Tym bardziej żałujemy, że w toku rozmów nie udało się znaleźć porozumienia z właścicielem budynku dot. warunków zawarcia kolejnej umowy dzierżawy tej lokalizacji – podała.