Empik sprawdził wybory zakupowe konsumentów. Oto letnie hity sprzedażowe

Tegoroczne lato nie kazało na siebie długo czekać. Gwałtowny wzrost temperatur w połowie czerwca widocznie wpłynął na wybory zakupowe Polaków. Kremy z filtrem, klimatyzatory i produkty do filtrowania wody wśród czerwcowych hitów sprzedaży.

Jak wynika z danych Empik.com, w porównaniu do ubiegłego roku ponad dwukrotnie wzrosło zainteresowanie klimatyzatorami, wentylatorami i akcesoriami do filtrowania wody.

Coraz więcej Polaków korzysta z kurtyn i mgiełek wodnych, a niezmienną popularnością cieszą się baseny i parasole ogrodowe.

Od początku czerwca zakupiono ponad czterokrotnie więcej kremów z filtrem ochronnym do twarzy i ciała niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przed upałami i słońcem chronimy także czworonogi – stale wzrasta zainteresowanie matami chłodzącymi i basenami dla zwierząt.

Pandemia sprawiła, że mieszkania i domy zyskały więcej funkcji, stając się jednocześnie miejscami odpoczynku i pracy. Osobom, które spędzają w nich większą część dnia, skwar szczególnie daje się we znaki. Wraz z nadejściem upałów, na Empik.com wzrosło zainteresowanie produktami z serii małego AGD, w tym urządzeniami do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Od początku miesiąca zapotrzebowanie na tę kategorię jest ponad 2,5-krotnie wyższe niż rok temu, a liczba zakupionych klimatyzatorów i wentylatorów powietrza przebiła ubiegłoroczny wynik.

Bezpieczne opalanie

Gorące promienie słońca zachęcają do łapania opalenizny. Jednocześnie wzrasta świadomość szkodliwego wpływu promieniowania UV na kondycję skóry, a ochrona przeciwsłoneczna staje się ważnym elementem codziennej pielęgnacji. Pod względem zainteresowania w kategorii Opalanie na Empik.com dominują produkty do ochrony przeciwsłonecznej twarzy i ciała, m.in. kremy, balsamy, emulsje czy spraye z filtrem ochronnym. Od początku czerwca sprzedano ich 4-krotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a najczęściej wybieranym produktem jest hit ze świata azjatyckiej pielęgnacji – krem ochronny do twarzy Holika Holika Aloe Waterproof Sun Gel SPF50+.