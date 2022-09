Centrum Łopuszańska 22 realizuje zapowiadany plan rozwoju. W gronie najemców pojawi się Empik.

Centrum Łopuszańska 22 realizuje zapowiadany plan rozwoju.

W gronie najemców pojawi się Empik.

Jednym z elementów strategii rozwojowej Centrum jest uatrakcyjnienie oferty handlowej.

Tenant mix już niebawem poszerzy się o księgarnię Empik.

Plan rozwojowy realizowany jest zgodnie z założeniami. W Centrum Łopuszańska 22 pojawiają się nowe marki lubiane i poszukiwane przez konsumentów. Tylko w tym roku Klienci Centrum zyskali takie marki jak: CCC, 5 10 15, butik modowy Dusza, Spichlerz Zdrowia, kawiarnię, akcesoria GSM czy sklep Monnari.

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. mkw. powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 100 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Kluczowi najemcy obiektu to m.in. Biedronka, Media Expert, Sinsay, CCC, Action, Rossmann, Pepco, Tedi, KiK, Dealz, Ochnik, Natura, Kubenz, Recman, Esotiq, Monnari, Ziaja, 5 10 15, Maxi ZOO czy Kebab King. Klienci mają do dyspozycji 1,3 tys. wygodnych naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół centrum. W sąsiedztwie znajduje się stacja podmiejskiej kolejki WKD, z której korzystają mieszkańcy ościennych gmin.

Ofertę handlową wzbogaca ultranowoczesna strefa rozrywkowa Airo. Na powierzchni 4 tys. mkw., znajduje się park trampolin Airo oraz kosmiczna sala zabaw dla dzieci Airo Space Kids. Obiekt przyciąga rodziny z dziećmi, grupy szkolne i zorganizowane z Warszawy i okolic. Chętnie uczęszczają do niego okoliczni mieszkańcy, pracownicy strefy biznesowej a także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy i okolic.

Właścicielem i Zarządcą jest Devin Investments ,który współpracuje z firmą Mallson Polska przy rekomercjalizacji obiektu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl