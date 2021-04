Empik wchodzi do CH Sekunda

Sekunda to jedyna w mieście galeria handlowa i odpowiedź na potrzeby mieszkańców miasta i okolic. Na powierzchni ok. 13 tys. mkw. GLA zaoferuje około 40 sklepów popularnych marek - modowych, obuwniczych, drogeryjnych, rtv-agd, wyposażenia wnętrz, usługowych i innych. Połączenie konceptu galeryjnego z wygodnym pasażem oraz parku handlowego, zapewni mieszkańcom Jędrzejowa i okolic szeroką ofertę nowoczesnej przestrzeni zakupowej, usługowej i gastronomicznej. Wśród najemców, którzy otworzą swoje salony w Centrum Handlowym Sekunda są już znane marki takie jak m.in.: jedyny w regionie sklep sieci LIDL, Jysk, Sinsay, CCC, Martes Sport, Pepco, TEDi, Action, Media Expert, KiK, Smyk, Kakadu, Rossmann, Kaes, Diverse, Big Star, Yes czy In Medio.

- W tym wyjątkowo trudnym czasie, z niemałą satysfakcją mogę potwierdzić, że naszym sukcesem jest skomercjalizowanie tak dużego projektu w 99 proc., co świadczy o jego dużym potencjale i mocnej pozycji na rynku oraz to, że został nam do wynajęcia już tylko ostatni lokal, który jest w trakcie rozmów z potencjalnymi najemcami – mówi Ewa Ściubidło, Wiceprezes Mallson Polska, firmy odpowiedzialnej za komercjalizację obiektu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Centrum Handlowe Sekunda mieści się u zbiegu ulic Reymonta i Armii Krajowej. W pobliżu znajdują się osiedla mieszkaniowe, park miejski, stadion Klubu Sportowego i dworca PKP i PKS oraz szkoły i państwowe instytucje. Dodatkowym atutem projektu jest bliskie sąsiedztwo stacji paliw, myjni samochodowej oraz stacji kontroli pojazdów. Do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ponad 300 miejsc.

Inwestorem Sekundy jest firma Quantum One z Jędrzejowa. Projekt wykonała Pracownia Projektowa Krawczyk Andrzej.

Za koncepcje komercyjną obiektu oraz jego wynajem odpowiada firma Mallson Polska. Otwarcie obiektu planowane jest na maj 2021r.