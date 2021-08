Empik wchodzi do Galerii Veneda

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 sie 2021 10:39

Należąca do EPP Galeria Veneda uzupełniła swoją propozycję o salon Empik, by zapewnić mieszkańcom Łomży jeszcze lepszy dostęp do dóbr kultury.