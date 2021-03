Empik zapowiada dalszy rozwój formatów online

W ciągu minionych dwunastu miesięcy zorganizowano łącznie ponad 200 wydarzeń, które można było śledzić na żywo na stronie Empiku na Facebooku lub wrócić do nich w dowolnym momencie. Wszystkie spotkania zgromadziły łącznie 7 milionów widzów, którzy pozostawili blisko 800 tysięcy reakcji i komentarzy pod postami z transmisjami. Posty te osiągnęły zasięg przekraczający 27 milionów użytkowników. Największą popularnością cieszyły się spotkania z Rafałem Paczesiem, Wojciechem Mannem i Katarzyną Nosowską – wzięło w nich udział odpowiednio 124 tysięcy, 98 tysięcy i 97 tysięcy osób.

Tradycyjny format rozmów zaadaptowano do nowych warunków, aby zachować wszystkie najważniejsze z perspektywy uczestnika elementy. Wirtualna publiczność ma szansę zadawać gościom pytania, w niektórych przypadkach możliwe jest także zdobycie książki z autografem. Co więcej, formuła cyklu pozwala na kontakt miłośników książek z zagranicznymi twórcami. W wirtualnym studiu Empiku gościli bestsellerowi pisarze i muzycy, którzy mają w Polsce rzeszę fanów, np. B.A. Paris, Jo Nesbø, LP, Jessie Ware, Harlan Coben, Nicholas Sparks, Joe Hill czy tegoroczna laureatka Bestsellerów Empiku Abby Jimenez.

– Empik od lat łączy twórców z publicznością. Przeniesienie spotkań autorskich do sfery online początkowo stanowiło wyzwanie, jednak zmiany stworzyły również nowe szanse. Spotkania autorskie na żywo z pisarzami oraz muzykami stały się dostępne dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dla nas kluczowa była też ich jakość, dlatego postawiliśmy na format realizowany w studio, a nie łączenie się prowadzących i gości ze swoich domów przez komunikatory. Widzowie mogą powrócić do zakończonych transmisji w dowolnym momencie, czy to w formule wideo czy jako podcast audio dostępny w naszej aplikacji Empik Go. Wiemy już, że wydarzenia w formule online spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, w ciągu ostatniego roku Empik stał się w tym zakresie liderem. Planujemy kontynuować dynamiczny rozwój tego obszaru – podkreśla Marcin Maćkiewicz, Menedżer Działu Eventów Empik.