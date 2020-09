Empik zdecydował się na wprowadzenie darmowych dostaw

Od 2 września Empik zdecydował się wprowadzić całkowicie darmową dostawę dla swoich klientów. Dostawa do Paczkomatów i punktów odbioru dostępna jest za 0 zł w ramach bezpłatnej, nowej usługi Empik Premium Free, która zastąpiła program lojalnościowy Mój Empik. Z rozwiązania może skorzystać ponad 5 milionów dotychczasowych użytkowników Mojego Empiku, którzy automatycznie przechodzą do nowego programu, a także nowi klienci.

Dalszy ciąg rewolucji w e-commerce

Rok 2020 jeszcze się nie zakończył, a już pewne jest, że będzie przełomowy dla segmentu handlu internetowego w Polsce. Penetracja e-commerce skokowo wzrosła – w wyniku ograniczeń związanych z pandemią do zakupów internetowych przekonało się już 72 proc. internautów. Dla wielu konsumentów wciąż jednak znaczącą barierą jest koszt dostawy zamawianych produktów.

– Na początku pandemii udostępniliśmy wszystkim bezpłatnie naszą flagową usługę Empik Premium. Decyzję podjęliśmy szybko i spontanicznie – chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich odbiorców w tym trudnym czasie. Dzięki Empik Premium klienci zaoszczędzili już ponad 150 mln złotych, przeczytali i przesłuchali 2 miliony e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go, wykonali 1,5 mln promocyjnych odbitek zdjęć w Empik Foto. Popularność Empik Premium przerosła nasze oczekiwania. Polacy docenili możliwość korzystania z darmowej dostawy, zniżek na zakupy czy dostępu do książek cyfrowych. Wiedząc, jak ważne są dla klientów te korzyści, obok Empik Premium uruchomiliśmy całkowicie bezpłatny program Empik Premium Free – mówi Karol Ignatowicz, dyrektor ds. transformacji Grupy Empik.

Dostawa całkowicie za darmo

Empik Premium Free zadebiutował 2 września, oferując dla każdego klienta darmową dostawę do Paczkomatów i punktów odbioru. Użytkownicy mają także dostęp do ponad 200 tytułów audiobooków i e-booków oraz do podcastów w aplikacji Empik Go.

Empik Premium Free zastępuje istniejący od 2016 r. Mój Empik, którego ponad 5 mln użytkowników automatycznie stało się członkami nowego programu – bez konieczności ponownej rejestracji. Program jest otwarty również dla wszystkich nowych użytkowników.

Sercem Empik Premium Free jest aplikacja mobilna. Rejestracja do programu odbywa się w niej szybko i wygodnie. W aplikacji klient znajdzie dostęp do historii zakupów oraz do ofert promocyjnych z różnych kategorii – obok Książek, Muzyki i Filmu, także np.: Dom i Ogród, Zabawki, Sport czy Zdrowie i Uroda. Użytkownicy mają także możliwość zwrotu towaru bez fizycznego paragonu w ciągu 30 dni. Dokonując zakupów w sklepach stacjonarnych, wystarczy pokazać sprzedawcy widoczny w aplikacji kod klienta, aby korzystać z dodatkowych rabatów i promocji. A od 7 września użytkownicy aplikacji mobilnej mogą otrzymać w sklepach dodatkowy rabat 5 proc. na nieprzecenione produkty.

Każdy zakup w ramach Empik Premium Free, podobnie jak wcześniej w Moim Empiku, to cegiełka, która pomaga co roku przekazać 10 tysięcy nowych książek bibliotekom szkolnym w ramach akcji 1000 powodów by czytać. Do tej pory Empik przekazał 42 tysiące książek dla 42 szkół podstawowych w Polsce.

Empik zapowiada intensywny rozwój obydwu programów i kolejne nowoczesne rozwiązania, z których użytkownicy będą mogli korzystać jeszcze w tym roku.