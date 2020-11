Energooszczędnie i bezusterkowo. PropTech wspiera sieci handlowe w pandemii

Wiosenny lockdown, zmiany zachowań konsumentów, restrykcje ograniczające godziny otwarcia oraz liczbę osób przebywających w sklepie, wcześniej zakaz handlu w niedzielę – to istotne wyzwania z jakimi przychodzi się mierzyć dużym obiektom, w tym sieciom spożywczym. Jak wynika z danych Retail Institute, od początku roku do 18 października, 140 centrów handlowych, monitorowanych przez ośrodek, odnotowało 28,5-proc. spadek odwiedzin w ujęciu rocznym. W poszukiwaniu oszczędności i efektywności, coraz więcej sieci spożywczych inwestuje w technologie, które zoptymalizują ich procesy na różnych płaszczyznach eksploatacji i tym samym w dłuższej perspektywie przyniosą komfortowy bufor finansowy.

Oszczędności w energii

Jednym z najbardziej obiecujących obszarów poszukiwań oszczędności w obiektach spożywczych jest optymalizacja zużycia energii. Zarządzający sieciami handlowymi coraz częściej czują potrzebę zbadania zużycia energii przez poszczególne instalacje i urządzenia, po to by optymalizować ich pracę i zmniejszać energochłonność i awaryjność. Wiele uwagi poświęca się także na „uszczelnienie” pracy urządzeń działających w ramach nieruchomości. Na rynku dostępne są narzędzia do badania efektywności energetycznej, które na bieżąco kontrolują zużycie energii w wielu obiektach jednocześnie, zbierając i analizując dane. Duże sklepy coraz chętniej patrzą też na odnawialne źródła energii, szukając sposobu na generowanie oszczędności w dłuższym okresie, jednocześnie podążając za trendem zrównoważonej gospodarki.

– Technologia otwiera drzwi do wiedzy, dzięki której możemy skutecznie zwiększać efektywność funkcjonowania dużych placówek handlowych. Rozmawiamy z klientami o obsłudze energetycznej ich placówek – każdy rozumie ją trochę inaczej i ustala inne cele. Ważne, żeby dobrać odpowiedni zakres działań i narzędzia, a potem skutecznie wdrożyć zalecenia. Badamy różne zakresy danych, od odczytów z energii czynnej po szerokie opomiarowanie stanu pomieszczeń i urządzeń. Telemetria, fotowoltaika, polityki oszczędnościowe, zakupy energii czy digitalizacja – to wszystko są sposoby na zwiększanie efektywności energetycznej obiektów spożywczych – wyjaśnia Bartłomiej Gawin, dyrektor R&D w Sescom S.A., odpowiedzialny za projekty związane z efektywnością energetyczną.

Eksperci z firmy potwierdzają, że w ostatnio prowadzonym projekcie, dzięki zaangażowaniu obu stron, osiągnięty wynik trzykrotnie przewyższył poziom założonego wstępnie wskaźnika redukcji kosztów zużycia energii. Oszczędności mogą być imponujące.