Energylandia w Zatorze pierwsza otwiera sezon wiosenny. Rollercoastery w małopolskim parku rozrywki ruszają już jutro, 1 kwietnia 2023. Inne parki też szykują się do otwarcia, a na sezon szykują wiele nowości.

Energylandia

Energylandia rozpoczyna sezon wiosenny 2023 już 1 kwietnia. Na razie otwarta będzie w weekendy, od godziny 10:00 do 18:00.

Codziennie park będzie dostępny dla gości od 28 kwietnia - przez cały tydzień w takich samych godzinach.

W sezonie 2023 Energylandia zaczyna od: spotkania z Maskotkami, energylandia Story, Abracadabra Magic Show, Dreamland Led Show i Fire Show.

Energylandia przygotowała specjalny plan na dzień otwarcia. Fot. mat. pras.

Spragnieni zabawy w Energylandii mogą wybierać w sezonie 2023 Bajkolandię & Circus Zone, Strefę Familijna, Smoczy Gród, Aqualantis strefę wodną lub Strefa Ekstremalna z najszybszym w Europie Mega Coasterem HYPERION i światowym rekordzistą Water Coasterem Speed.

W tym roku odwiedzający Energylandię za wstęp indywidualny zapłacą 129 zł za bilet ulgowy, 179 zł za bilet normalny. Wstęp dwudniowy jest dostępny odpowiednio za 229 zł i 319 zł. Wstęp za złotówkę obowiązuje dzieci do trzech lat oraz osoby przed osiemnastymi urodzinami w czasie, kiedy park świętuje ich urodziny. Płatność za Bilety może być realizowana Bonem Turystycznym.

Majaland Kownaty

Park rozrywki z pszczółką Mają w Kownatach w województwie lubuskim oferuje cztery nowości: Jett Fly w nowej strefie Super Wings, Aqua Team Playground, Wielką Falę i Wodną bitwę.

Majalandia. Fot. mat. pras.

W tym sezonie bilet dla osób niższych niż 85 cm w Majalandii dostępny jest za jeden złoty. Osoby między 85 a 99 cm wzrostu wejdą do parku za 64,90 zł. Bilet normalny dla osób o wzroście 1 m i więcej - 129,9 zł. Park oferuje także m.in. bilet seniora w cenie 64,90 zł i popołudniowy za 84,9 zł.

Legendia

Legendia w Chorzowie rozpoczyna sezon wiosenny 8 kwietnia. Do czerwca jest nieczynna w tygodniu.

Park Legendia oferuje bilet sezonowy, który pozwala na wejście codziennie przez ponad 100 dni w cenie 119 zł sezonie letnim 2022 w promocyjnej cenie za 119 zł. Wejście jednodniowe dla gości parku w sezonie wysokim to 149 zł. Dzieci do dwóch lat wchodzą za 10 zł. Bilet rodzinny zaczyna się od 349 zł.

Mandoria

Park rozrywki z atrakcjami dla najmłodszych w Rzgowie koło Łodzi tej wiosny przyciągnie gości świętem truskawki, które potrwa od 26 maja do 28 czerwca.

W parku obowiązują m.in. bilet całodniowy klienci mogą kupić stacjonarnie za 129 zł, a online 109 zł. Mandoria oferuje również kartę roczną za 365 zł.

Farma Iluzji

W Trojanowie, około 80 km od Warszawy, Lublina, Radomia, Mińska Mazowieckiego i Siedlec działa parku Farma Iluzji. Atrakcje dla zwiedzających będą dostępne od 15 kwietnia.

Park oferuje dla zwiedzających bilety jedno- i dwudniowe, a ich ceny wahają się od 5 zł dla najniższych do 479 zł za bilet rodzinny 2+2 z dwukrotnym wejściem.

Magiczne Ogrody

W województwie lubelskim Magiczne Ogrody zaczynają sezon wiosenno-letni od 29 kwietnia.

Wstęp do parku dla najmniejszych to 5 zł. Bilet normalny jest dostępny za 89 zł, a ulgowy za 79 zł. Park oferuje także bilety rodzinne za 229 zł dla trzech osób i 299 zł dla czterech osób. Klienci decydujący się na zakup biletów na początku wiosny mogą liczyć na promocję 20 proc.

Łeba Park

Rodzinny park rozrywki Łeba Park będzie gotowy od 22 kwietnia ze swoimi stałymi atrakcjami. Do tego parku dzieci do 4 lat wejdą bezpłatnie, bilet normalny to koszt 95 zł, a ulgowy 75 zł.

Twinpigs

Park rozrywki Twinpigs w sezonie 2023 oferuje bilety w cenie 79 zł za normalny i 66 za ulgowy. Pakiety rodzinne są dostępne od 200 zł za grupę 2+1.

Twinpigs w Żorach to miasteczko czerpiące garściami z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów Parku jest podzielono na osiem tematycznych stref nawiązujących do historii i kultury zza oceanu.

