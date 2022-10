W wybranych salonach CCC powstają interaktywne strefy eobuwie.pl z dostępem do najpopularniejszych usług brandu.

Eobuwie.pl i CCC wzmacniają synergię, uruchamiając nowy koncept zakupowy.

W wybranych salonach CCC powstają interaktywne strefy eobuwie.pl z dostępem do najpopularniejszych usług brandu, w tym Rezerwuj i Przymierz czy skanera esize.me.

Pierwsza taka strefa uruchomiona już została w Galerii Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju, kolejne pojawią się m.in. w Rybniku, Gnieźnie, Koszalinie i Otwocku.

Strefy eobuwie.pl to interaktywne przestrzenie zakupowe, dzięki którym Klienci odwiedzający salony CCC, mogą zapoznać się z ofertą multibrandowej platformy oraz skorzystać z rozwiązań znanych ze stacjonarnych sklepów eobuwie.pl. W każdej ze stref możliwe jest przeglądanie na tabletach asortymentu eobuwie.pl, składanie i odbiór zamówień Rezerwuj i Przymierz, wykonanie skanu 3D stóp czy zwrot i reklamacja produktów. Dodatkowo, strefy wyposażone są w punkty skanowania kodu QR, dzięki czemu ułatwiają pobranie aplikacji mobilnej.

Eobuwie.pl to marka, która z powodzeniem rozwija dzisiaj swoją sieć sklepów stacjonarnych. Sercem naszej działalności pozostaje jednak e-commerce, dlatego cieszymy się, że korzystając z bogatego doświadczenia CCC i synergii, jaką daje nam Grupa, możemy zaproponować zupełnie nową jakość zakupów. Dzięki strefom eobuwie.pl będziemy jeszcze bliżej Klientów, dostarczając im omnichannelowych doświadczeń w formacie smart digital – komentuje Aleksandra Tomalska, Dyrektorka ds. Retail w MODIVO SA.

Minimalistyczny i interaktywny koncept stref eobuwie.pl łączy korzyści ze światów online i offline. Dzięki usłudze Rezerwuj i Przymierz Klienci mogą zamawiać produkty z internetowej, liczącej już ponad 800 marek, oferty eobuwie.pl do odbioru w wybranej przez siebie strefie. Usługa jest darmowa, a Klient dopiero w sklepie podejmuje decyzję o zakupie. To także przyjazne środowisku rozwiązanie - koncepty typu “pick up point” pozwalają na ograniczenie śladu węglowego.

Strefy eobuwie.pl w sklepach CCC pozwalają Klientom dokonać w jednym miejscu odbioru, przymiarki i opłaty zamówienia online. Oferują także pełną obsługę posprzedażową i wzmacniają omnichannelowy model sprzedaży, dzięki kierowaniu do aplikacji mobilnej. Jestem przekonany, że synergia CCC i eobuwie.pl, przełoży się na jeszcze większą wygodę dla Klienta, który jeszcze chętniej będzie wracał do naszych sklepów - powiedział Maciej Buba, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.

Po debiucie w Jastrzębiu Zdroju marki planują kolejne otwarcia. Strefy eobuwie.pl pojawią się w kilkunastu miastach w Polsce.