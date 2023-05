eobuwie.pl 18 maja otworzyło swój nowy sklep w Wola Parku Klienci centrum handlowego mogą korzystać w nim ze strefy MODIVO.

Klienci zlokalizowanego na warszawskiej Woli centrum handlowego mogą korzystać w nim ze strefy MODIVO, z unikatowymi usługami.

Te usługi to “Przymierz zanim zapłacisz” i esize.me.

Sklep jest też wyposażony w interaktywne przymierzalnie.

Wola Park poszerza swoją ofertę zakupową – po serii otwarć z przełomu marca i kwietnia, do listy najemców centrum handlowego dołącza sklep eobuwie.pl ze strefą MODIVO, z dostępem do asortymentu odzieżowego marki. Nowoczesny sklep to gratka dla fanów mody, z szeroką ofertą obuwia, akcesoriów i dodatków. Dodatkowo, najnowsze technologiczne rozwiązania oferowane w lokalu gwarantują sprawne i udane zakupy.

Nowo otwarty sklep jest zlokalizowany na 1 piętrze Wola Parku, na powierzchni ponad 500 mkw. W nowoczesnej przestrzeni zamiast tradycyjnych półek z butami, znalazły się komfortowe siedziska, na których za pomocą prostych w obsłudze tabletów, klienci mogą przejrzeć katalog tysięcy produktów od pond 800 marek z kategorii casual, sport i premium.

Cieszymy się, że możemy sukcesywnie realizować nasz tegoroczny plan ekspansji. Dzięki otwarciu sklepu eobuwie.pl ze strefą MODIVO, nie tylko zapewniamy naszym klientom dostęp do szerszej oferty produktów, ale udostępniamy najnowsze technologie, jakie są dostępne na rynku, które jeszcze bardziej ulepszają ich doświadczenia zakupowe - mówi Anna Bozhenko, dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Sklep eobuwie.pl, wyróżnia się nowoczesną technologią i wygodnymi rozwiązaniami, jakie oferuje swoim klientom, by usprawnić im zakupy. Unikatowa na rynku retail usługa „Przymierz zanim zapłacisz!”, pozwala zarezerwować produkt online, a następnie przymierzyć go w sklepie. Dzięki temu klienci mogą przymierzyć wszystkie pożądane produkty, w wygodnych, zautomatyzowanych przymierzalniach, bez martwienia się o ich dostępność. Następnie, płacą tylko za produkty, na które się zdecydują.

Dodatkowo, do dyspozycji klientów jest również popularna usługa esize.me, która polega na wykonaniu skanu stóp klienta. Posiadanie takiego skanu umożliwia uzyskania rekomendacji najlepiej dopasowanego rozmiaru z oferty eobuwie.pl. Teraz samodzielne zakupy obuwia dla bliskich, a szczególnie dla dzieci nie są problemem.

Nowy sklep eobuwie.pl to kolejne z tegorocznych otwarć w Wola Parku. W marcu do oferty obiektu dołączyły sklepy Rituals, dostawca luksusowych produktów beauty i Duka, z szerokim asortymentem wysokiej jakości artykułów gospodarstwa domowego oraz elementami wyposażenia wnętrz. Oprócz nich, do grona najemców powrócił sklep CCC w unowocześnionej formie, z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, a Paris Optique przeniósł salon do nowej lokalizacji.

