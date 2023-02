Mieszkańcy Wrocławia i okolic dobrze znają już koncept sklepów eobuwie.pl i MODIVO. 9 lutego otwarto kolejny, tym razem w centrum handlowym Aleja Bielany.

Najnowszy punkt na mapie miasta ma powierzchnię 531 mkw. i oferuje ponad 10 000 produktów dostępnych od ręki.

Sklep stacjonarny eobuwie.pl ze strefą MODIVO przenosi klientów w nowy wymiar zakupów, które stają się jeszcze przyjemniejsze i prostsze.

Wszystko to dzięki zastosowaniu najnowszych unikatowych technologii.

Wspólny koncept sklepu dostarcza wyjątkowych doświadczeń zakupowych. Wyboru produktów w sklepie będzie można dokonać za pomocą 41 nowoczesnych tabletów, a wcześniej zarezerwowane online ubrania z asortymentu MODIVO przymierzyć w czterech interaktywnych przymierzalniach, które pełnią funkcję osobistej garderoby. Będą w nich czekać wcześniej wybrane produkty online. Decyzje o zakupie klient podejmuje po przymierzaniu swoich wyborów.

Na miejscu klienci mogą wybierać spośród szerokiej oferty butów i akcesoriów z ofertyZarówno produkty dostępne naorazdostępne są w ramach usługi “Przymierz zanim zapłacisz”. Funkcjonalność pozwala na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej produktów nawet już 24 h po ich zamówieniu. Klienci w dowolnym momencie mogą zamówić do sklepu artykuły z oferty online multibrandów, a kiedy zamówienie będzie skompletowane, otrzymają powiadomienie SMS.

W sklepie dostępne jest urządzenie esize.me - specjalny skaner, który wykonuje skan 3D stóp, co pozwala na dokładne dopasowanie obuwia podczas zakupów. Wystarczy zrobić to tylko raz, ponieważ skan zostaje przypisany do konta klienta. Można go wykorzystać podczas kolejnych zakupów również w nowej aplikacji mobilnej eobuwie.pl.

eobuwie.pl w połączeniu z MODIVO.

Klienci mogą odwiedzać wspólny sklepw centrum handlowymod poniedziałku do soboty w godzinach 10-21 oraz w niedziele handlowe od 10 do 20. Dla grupyto już kolejna lokalizacja we Wrocławiu. W czerwcu zeszłego roku wspólny koncept obu marek otwarto w galerii. Oprócz tego w centrum handlowymzlokalizowany jest sklepa wna klientów czeka strefazlokalizowana w sklepie

