Eobuwie.pl podsumowało sprzedaż w Black Weekend: Zrealizowano kilkaset tysięcy zamówień

Wśród najchętniej kupowanych kategorii znalazły się: sneakersy, botki i buty trekkingowe oraz klapki.

Eobuwie.pl każdego dnia wysyła do klientów około 80 tysięcy paczek.

Promocje, z których w miniony weekend mogli skorzystać konsumenci sprawiły, że liczba zamówień wzrosła pięciokrotnie.

– Black Friday to jeden z najważniejszych dla handlu momentów w roku, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie transakcji zrealizowanych na naszej platformie. Klienci docenili przygotowywaną przez nas ofertę, składając aż kilkaset tysięcy zamówień. To dla nas duży kredyt zaufania i ogromny proces logistyczny. Wygenerowanie takiego ruchu na platformie eobuwie.pl umacnia nas w przekonaniu, że konsumenci ufają naszej sieci, a intensywny rozwój logistyki to decyzja, która będzie skutkować jeszcze bardziej efektywną odpowiedzią na ich oczekiwania – mówi Damian Zapłata, prezes spółki eobuwie.pl.

Platforma sprzedaży online planuje również rozwój zaplecza logistycznego. Już wkrótce uruchomi centrum dystrybucyjne w Bukareszcie, które pozwoli na obsługę kluczowych dla firmy rynków na południu Europy: Rumunii, Bułgarii i Grecji. Umożliwi to klientom otrzymanie zamówienia jeszcze szybciej, dzięki usłudze Next Business Day, czyli ,,Dostawy Następnego Dnia”.