Multibrand eobuwie.pl świętuje właśnie otwarcie 50 lokalizacji – tym razem w mieście Krajowa na południu Rumunii.

Sklepy stacjonarne eobuwie.pl to wyjątkowe miejsca, które łączą światy online i offline oraz zawsze stawiają Klienta na pierwszym miejscu.

Nowe otwarcie to znakomita okazja, aby przekonać się, co sprawia, że zakupy w eobuwie.pl są wyjątkowo proste i przyjemne.

Produkty prezentowane na ekranach, wygodne kanapy przygotowane dla klientów i zakupy czekające w przymierzalni - to wszystko jest w sklepach obuwie.pl.

50 sklepów to wynik szczególny, ale kryje się za nim o wiele więcej. To aż 139 przestronnych przymierzalni, w których perfekcyjnie wyeksponowane ubrania czekają na klienta w szafie, XX skanerów esize.me wykonujących precyzyjny skan 3D stóp ułatwiający dobranie odpowiedniego rozmiaru obuwia, 2080 nowoczesnych tabletów, na których można swobodnie przeglądać szeroki asortyment i przede wszystkim: 950 przyjaznych, wykwalifikowanych i pomocnych doradców sprzedaży oferujących wsparcie na każdym etapie procesu zakupowego. To również 6,6 miliona klientów rocznie, którzy odwiedzają te wyjątkowe sklepy i korzystają z przygotowanych dla nich funkcjonalności.

Skaner esize.me. Fot. Mat. pras.

dzięki swoim sklepom stacjonarnym znacznie wyróżnia się na handlowej mapie Europy. Prezentując wyjątkowy koncept przyszłości, zaprasza do świata pełnego nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań. W sklepachnie ma tradycyjnych wieszaków ani półek. Cała oferta prezentowana jest kompleksowo na multimedialnych wyświetlaczach, które służą do przeglądania, a także zamawiania towaru. To rozwiązanie może onieśmielać, ale wystarczy choć raz skosztować komfortu takiej formy zakupów, aby już na zawsze stać się fanem konceptu phygital oferowanego przez. Oczywiście fachowa obsługa jest zawsze do dyspozycji i służy pomocą. Unikalność procesu zakupowego na wygodnej kanapie, w spokoju, bez kolejek i w otwartej przestrzeni sprawia, że każdy sklep stacjonarnystanowi miejsce uwielbiane przez klientów - zarówno zwolenników tradycyjnych zakupów stacjonarnych, jak i fanów nieograniczonych możliwości przy zakupach online.

W wybranych sklepach eobuwie.pl na klientów czekają strefy przymierzalni MODIVO, które pozwalają na komfortowe przymiarki i zakup na miejscu wcześniej zamówionych ubrań. Po zeskanowaniu kodu zamówienia produkty zostają estetycznie zawieszone wewnątrz przymierzalni, a obsługa zaprasza do środka. Duża przestrzeń i wygodne siedziska sprawiają, że wyboru nie trzeba podejmować pochopnie, a multimedialne panele na ścianie ułatwiają cały proces. W zależności od potrzeb, w środku można również dostosować światło i sprawdzić jak kreacja będzie wyglądać w biurze czy podczas wieczornej imprezy.

Wygodne przymierzalnie. Fot. mat. pras.

Zarówno produkty z pełnej ofertyjak imożna zamówić do sklepów dzięki wyjątkowej usłudze premium Przymierz zanim zapłacisz (można to zrobić w aplikacji mobilnej, w dowolnym miejscu i czasie, bądź na jednym z tabletów dostępnych w sklepie stacjonarnym). Odbiór oraz przymierzenie produktów odbywa się w wybranym przez siebie salonie. Wystarczy podczas zakupów wybrać metodę dostawy ,,Przymierz, zanim zapłacisz”. Od momentu wyboru produktów, dostawa do sklepu trwa 1-2 dni robocze. O tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru, poinformuje wiadomość SMS. Po przymierzeniu klient płaci oczywiście tylko za te produkty, na które się zdecyduje! Dzięki szerokiej ofercie butów i torebek dostępnej na miejscu, istnieje również opcja zamówienia na tablecie produktów, które można dostać od ręki.

Przestronny salon obuwie.pl plus MODIVO. Fot. Mat. pras.

Dobór odpowiedniego obuwia dla siebie albo dla członków rodziny może stanowić wyzwanie, zwłaszcza, że rozmiary mogą różnić się pomiędzy markami. Odpowiedzią na to jest skaner- urządzenie, które pozwala dobrać idealne buty bez mierzenia. Skaner można znaleźć we wszystkich sklepach stacjonarnych, przy jego pomocy każdy może bezpłatnie i samodzielnie wykonać skan 3D swoich stóp. Na jego podstawie (oraz na bazie indywidualnych preferencji klienta) system zarekomenduje poprawny rozmiar obuwia. Bez konieczności mierzenia! Taki skan wystarczy wykonać raz i korzystać z niego w przyszłości po przypisaniu go do konta użytkownika. Dodatkową funkcjonalnością jest prognozowanie wzrostu stopy dziecka - pozwala ono oszacować, na jak długo posłuży zakupione obuwie.

Wygoda zakupów z obuwie.pl. Fot. Mat. pras.

Dodatkową atrakcją w wybranych sklepachjest humanoidalny robot, który wspiera obsługę klienta. Ten nietypowy asystent sprzedaży jest wyjątkowo funkcjonalny – nie tylko przedstawia aktualną ofertę produktową, czy pomaga w odbiorze zamówienia, ale również prezentuje zalety oferowanych usług oraz zabawia najmłodszych klientów quizami. Stanowi integralną część sieci sprzedaży offline.

Proste rozwiązania w eobuwie.pl. Fot. Mat. pras.

Sklepyoraz strefydziałają już w 50 lokalizacjach w najbardziej prestiżowych galeriach handlowych w Polsce, Czechach i Rumunii, a także na Litwie i Słowacji. Niedawno przy ulicy Nowy Świat w Warszawie otwarto concept store – pierwszy punkt sieci przy ulicy. Dodatkowo w wybranych sklepachmożna znaleźć strefy eobuwie.pl. Pełna lista lokalizacji znajduje się tutaj. Odwiedź jeden z 50 sklepów, aby przekonać się, że zakupy mogą być nowoczesne, przyjemne, bezproblemowe i dostarczające pozytywnych emocji.

Otwarcie nowego sklepu obuwie.pl w mieście Krajowa. Fot. Mat. pras.

