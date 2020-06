Eobuwie.pl wchodzi do kolejnego kraju









Dodano: 09 cze 2020 11:08

Eobuwie.pl, należące do Grupy Kapitałowej CCC, uruchamia domenę w języku chorwackim - ecipele.hr. Klienci z Chorwacji otrzymali dostęp do ponad 80 000 produktów ponad 500 marek. To już 15. rynek zagraniczny, na którym działa spółka. W ubiegłym roku zainaugurowana została jej obecność w Szwajcarii.