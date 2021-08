Eobuwie.pl wprowadza aplikację esize.me na rynki zagraniczne

Innowacyjną usługę esize.me znamy od października 2018 r. Wtedy właśnie eobuwie.pl wprowadziło do swoich salonów stacjonarne skanery 3D.

Nowatorskie rozwiązanie, rekomendujące najbardziej odpowiedni rozmiar obuwia do danej stopy, szybko zyskało uznanie klientów z Polski.

- Klienci natychmiast docenili to technologiczne udogodnienie. Do tej pory w bazie mamy ponad 1,8 mln skanów stóp. To kolejny dowód na to, że nowoczesne rozwiązania w branży FashionTech są naszym mocnym znakiem rozpoznawczym w pracy z klientem. Oczywiście, kolejnym naturalnym dla nas krokiem było udostępnienie usługi w aplikacji mobilnej, aby każdy mógł wykonać skan i skorzystać z rekomendacji, dokonując zakupów online - mówi Mikołaj Wezdecki, członek zarządu eobuwie.pl i dyrektor e-commerce.

Decyzja o wdrożeniu rozwiązania zyskała szczególną popularność podczas okresu lockdownu i związanych z nim ograniczeń w handlu. Spółka zapewniła wygodny dostęp do bezpiecznych i trafionych zakupów, wprowadzając do aplikacji mobilnej eobuwie.pl funkcję skanowania stopy przy wykorzystaniu aparatu w smartfonie.

Teraz z tego zaawansowanego rozwiązania będą mogli korzystać klienci w Bułgarii, Czechach, Grecji oraz na Węgrzech. Warunkiem jest posiadanie smartfonu z system operacyjnym Android.

- To uproszczona wersja naszego przełomowego systemu esize.me. W obecnej sytuacji to bardzo praktyczne rozwiązanie. Na podstawie skanu klient otrzymuje rekomendację rozmiaru konkretnego modelu obuwia, którym jest zainteresowany. Dzięki temu zyskuje pewność, że buty, które zamawia dla siebie lub dla najbliższych, będą odpowiednio dopasowane - dodaje Konrad Jezierski, dyrektor ds. retail w eobuwie.pl.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy klientom na wspomnianych rynkach udostępniona zostanie opcja skanowania także na smartfony z systemem operacyjnym iOS. Usługa będzie rozwijana w kolejnych krajach CEE