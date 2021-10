Eobuwie.pl wyemitowało obligacje dla SoftBank Vision Fund 2

Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln zł, a środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazana na rzecz eobuwie.

"Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji. Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji Inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki eobuwie na poziomie 6 mld zł" - poinformowano w komunikacie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stopa oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 6,99 proc. w skali roku, przy czym odsetki będą kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje.

Obligacje zostaną wykupione przez eobuwie w dniu 23 sierpnia 2024 r., o ile nie zostaną wcześniej zamienione na akcje lub spłacone.

Akcje eobuwie obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5 proc. do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość eobuwie na poziomie 6 mld zł.

Inwestor jest również uprawniony do wskazania jednej osoby, która zostanie powołana w skład rady nadzorczej eobuwie.