Już 7 lipca w Lublin Plaza zostanie otwarty salon eobuwie.pl ze strefą MODIVO.

Nowy lokal zajmie przestrzeń 760 mkw. na parterze galerii.

Ponadto, klienci lubelskiego centrum handlowego od czerwca br. mogą odwiedzać salon CCC w nowej odsłonie.

Nowoczesny koncept eobuwie.pl ze strefą MODIVO to innowacyjne połączenie zakupów online i offline, które zapewnia klientom wygodę i różnorodność wyboru. Na miejscu klienci mogą znaleźć multibrandowy asortyment obu marek obejmujący tysiące produktów od ponad 900 marek z kategorii casual, premium i sport.

Pełna oferta prezentowana jest na multimedialnych wyświetlaczach, które umożliwiają przeglądanie, a także zamawianie towaru. Do dyspozycji klientów znajdują się tablety, dzięki którym można zamówić dany produkt z oferty eobuwie.pl i przymierzyć go na miejscu. Na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej dostępnych jest ponad 1000 marek, a wśród nich znane i renomowane marki, takie jak adidas, BOSS, Furla, Karl Lagerfeld, New Balance, czy Patrizia Pepe.

Usługa „Przymierz zanim zapłacisz!” w salonie eobuwie.pl ze strefą MODIVO jest doskonałą opcją dla klientów, którzy chcą dokładnie przetestować produkty przed zakupem. Można zarezerwować artykuły dostępne online z oferty eobuwie.pl i MODIVO, zarówno w sklepie, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Obsługa dostarczy wybrane produkty do przestronnej przymierzalni, która pełni funkcję prywatnej garderoby, gdzie znajduje się automatyczna szafa i tablet, co pozwala wygodnie skompletować nową stylizację. Na terenie sklepu do dyspozycji klientów znajdują się cztery takie interaktywne przymierzalnie.

Aby optymalnie dopasować rozmiar obuwia, w trakcie zakupów można skorzystać z popularnej usługi Esize.me, która pozwala wygenerować wirtualny model stóp w 3D. Dodatkową funkcjonalnością urządzenia jest prognozowanie wzrostu stopy dziecka, co może okazać się przydatne w przypadku kupowania butów z wyprzedzeniem.

