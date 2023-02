W Galerii Łódzkiej, usytuowanej w centrum miasta, zadebiutował nowoczesny sklep eobuwie.pl ze strefą MODIVO.

Marki eobuwie.pl i MODIVO kontynuują swoją ekspansję i rozbudowują sieć sklepów stacjonarnych na terenie całego kraju.

Nowy koncept właśnie ruszył w Łodzi.

eobuwie.pl ze strefą MODIVO w Galerii Łódzkiej to druga lokalizacja sklepu eobuwie.pl w Łodzi.

Pierwszy otwarto w 2021r. w Manufakturze.

Multibrandowe platformy znane są z szerokiego asortymentu, innowacyjnych rozwiązań i komfortu zakupów. Brandy konsekwentnie dążą do łączenia światów online i offline, m.in. poprzez tworzenie zaawansowanych technologicznie sklepów stacjonarnych. Unikatowy koncept zapewnia dostęp do oferty obu brandów, dzięki czemu klienci mogą skompletować pełną stylizację wygodnie, ekspresowo i w jednym miejscu. To kilkaset marek z kategorii casual, sport i premium, jak np. Boss, EA7, Guess, Patrizia Pepe, Pinko, adidas czy New Balance.

eobuwie.pl ze strefą MODIVO w Galerii Łódzkiej

Na klientów czeka ponad 5000 produktów z ofertydostępnych od ręki oraz pełna oferta online, a także możliwość skorzystania z popularnej usługi(skaner 3D, który umożliwia właściwe dopasowanie obuwia). Wszystkie produkty z ofertymożna zamówić korzystając z usługi “”. Pozwala ona przymierzyć zarezerwowane wcześniej produkty. W dowolnym momencie można je zamówić do sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub stron internetowych. Kiedy zamówienie zostanie skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS. Dla wygody klientów w sklepie znajdują się 24 tablety służące do przeglądania i zamawiania oferty oraz dwie przestronne przymierzalnie w strefie

Na klientów czeka ponad 5000 produktów z oferty eobuwie.pl.

Sklep wjest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:30-21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. Salon jest zlokalizowany jest na poziomie –1.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl