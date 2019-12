EPP podsumowuje działalność autorskiego programu wsparcia najemców

Od momentu uruchomienia inicjatywy w 2014 r., doświadczony trzyosobowy zespół przeszkolił 2500 osób reprezentujących 200 marek, a wsparcie w zakresie visual merchandisingu objęło 210 lokali. EPP University odniósł ogromny sukces znacząco poprawiając wyniki w salonach zarówno małych, jak i sieciowych najemców z takich branż jak np. moda, zdrowie i uroda, wyposażenie domu, spożywcza oraz usługowa.

– EPP University to pierwsza w Polsce inicjatywa powstała po to, aby wspierać biznes najemców centrów handlowych i pomóc im odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Można ją porównać do programów typu metamorfozy, czyli najpierw poznajemy otoczenie rynkowe najemcy, spotykamy się z nim, określamy wyzwania, z którymi się mierzy i każdorazowo tworzymy indywidualny plan działań – mówi Wojciech Knawa, członek zarządu EPP odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami. – Bardzo często to my na podstawie naszych danych identyfikujemy najemców, których warto wesprzeć. Wykorzystujemy do tego nasze systemy do analizy ich wyników, a także badania typu tajemniczy klient i autorskie programy wewnętrzne.

EPP University to autorski program wsparcia dla najemców obiektów handlowych należących do EPP, który pomaga im się rozwijać. Na podstawie pogłębionej analizy danych, spotkań z najemcami oraz przedstawicielami dyrekcji centrum, każdorazowo zespół EPP University opracowuje indywidualny plan działań dla danego salonu. Obejmuje on m.in. szkolenia sprzedażowe z technik sprzedaży i typologii klientów oraz aktywne prace w salonie z zakresu visual merchandisingu (witryny, aranżacja sklepu). Za program odpowiada dedykowany zespół ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy od strony sprzedaży i operacji z krajowymi i międzynarodowymi markami przy projektach o różnorodnej skali.