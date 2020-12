EPP podsumowuje pierwsze dni po listopadowym lockdownie

Czwarty kwartał roku w ostatnich latach odpowiadał za ponad 30 proc.całorocznych obrotów w centrach handlowych w Polsce, przy czym obroty grudniowe były zazwyczaj o 50 proc. wyższe od średniej miesięcznej z pozostałych 11 miesięcy. Obroty wypracowane w tym czasie są więc kluczowe dla podmiotów handlowych i ich całorocznych wyników. W związku z tym decyzja o otwarciu centrów z końcem listopada daje nadzieję, że firmy handlowe będą mogły w grudniu odbudować swoje obroty i przygotować się do działania w pierwszych miesiącach następnego roku.

– Bardzo się cieszymy z decyzji o ponownym otwarciu centrów handlowych przed świętami. Tradycyjnie jest to kluczowy okres dla handlu, a w 2020 r. jest ważniejszy niż kiedykolwiek – dla wielu firm będzie to jedyna okazja do odbudowania obrotów po zamknięciu ich lokali wiosną oraz w listopadzie. Grudzień to także ostatnia szansa, aby sprzedać towary sezonowe, przygotowane z myślą o tej porze roku. Jesteśmy zadowoleni również z wskaźników odwiedzalności w naszych centrach po otwarciu – z oczywistych powodów niższych niż w tym samym okresie rok wcześniej – ale przy istotnie wyższej konwersji zakupowej, oraz z debiutów nowych marek w naszych projektach. Obecnie koncentrujemy się na tym, aby zakupy w centrach należących do EPP były bezpieczne i wygodne oraz pozwalały naszym klientom jak najlepiej przygotować się do świąt – powiedział Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

Wszystkie obiekty handlowe należące do EPP są gotowe do zapewnienia klientom spokojnych i bezpiecznych zakupów w kluczowym dla handlu okresie przedświątecznym. Od początku trwania pandemii przestrzegane są w nich rygorystyczne standardy bezpieczeństwa zalecane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zasada DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Oprócz kontrolowania liczby klientów w centrum handlowym, zwracana jest również uwaga osobom, które nie zachowują dystansu. Obiekty handlowe należące do spółki posiadają automatyczne systemy do liczenia klientów, które są wykorzystywane do liczenia osób przebywających w centrum. W momencie zbliżania się do zalecanej maksymalnej liczby klientów, dostępność do obiektów jest czasowo ograniczana. Przy odwiedzalności od 1 do 8 grudnia 2020 r. na poziomie 76% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku w centrach handlowych EPP bardzo rzadko ma to miejsce. W przypadku kolejek, które zdarzają się przed poszczególnymi sklepami, zadbano o rozwiązania przypominające o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego np. naklejki dystansujące umieszczane na podłodze. Personel ochrony i serwisów sprzątających pilnuje, aby klienci odpowiednio zakrywali usta i nos oraz zachowywali dystans. Zapominalskim udostępnianie są maseczki. Przy każdym wejściu do centrum oraz wewnątrz centrum znajdują się dyspensery ze środkiem do dezynfekcji rąk. W centrach regularnie, wiele razy dziennie dezynfekowane są miejsca dotykane przez ludzi np. przyciski, poręcze oraz toalety. Prowadzone są też intensywne działania informacyjno-edukacyjne kierowane do klientów m.in. komunikaty głosowe oraz plakaty przypominające o zasadach bezpiecznych zakupów, w tym w szczególności o dystansie, dezynfekcji i maseczkach, czyli DDM.