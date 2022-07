EPP w nowej roli. Z największego właściciela centrów handlowych w Polsce, stali się największym ich zarządcą

Dwa lata w pandemii oraz abolicja czynszowa dały się we znaki właścicielom nieruchomości handlowych, w tym EPP.

Obecnie portfel EPP obejmuje 35 projektów o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych.

Strategia ESG realizowana przez EPP ma cztery filary: – Chcemy być uważni na potrzeby ludzi i planety, pamiętając przy tym o transparentności i świadomym zarządzaniu - mówi członek zarządu i wiceprezes ds. operacyjnych w EPP.



Towarowa sprzedana, akcje EPP wycofane z obrotu na giełdzie, reorganizacja portfela – to wszystko bardzo poważne decyzje. Z czego wynikają i jaki jest ich cel?

Rafał Kwiatkowski: Decyzja o wycofaniu akcji EPP z obrotu giełdowego oraz reorganizacji portfela była trudna, długo i wnikliwie przemyślana. Te zdecydowane kroki wynikały przede wszystkim z trwającej blisko dwa lata pandemii i jej skutków – ograniczonej możliwości działania branży handlowej w czasie lockdownów oraz ustawodawstwa, które w ramach abolicji czynszowej, zwolniło najemców z obowiązku regulowania czynszów oraz opłat eksploatacyjnych. To sprawiło, że przychody właścicieli centrów handlowych – nie tylko EPP – znacząco się zmniejszyły w 2020 i 2021 roku. Równolegle, zobowiązania wobec banków narastały, gdyż w przeciwieństwie do przychodów z czynszów, nie zostały anulowane, jedynie chwilowo odroczone w czasie.

Dodatkowo, polityka kredytowa banków się zaostrzyła, a warunki pogorszyły, co spowodowało, że koszty obsługi zadłużenia są wyższe. W rezultacie mierzyliśmy się z trudną sytuacją finansową spółki, którą mogliśmy szybko poprawić poprzez sprzedaż części aktywów, co pozwoliło zredukować nasze zadłużenie. 8 marca br. akcje EPP zostały wycofane z obrotu giełdowego przy większościowym wsparciu akcjonariuszy. Właścicielem EPP został południowoafrykański fundusz inwestujący w nieruchomości Redefine Properties, który przez wiele lat był naszym większościowym udziałowcem.

Co zyskało EPP?

Jako spółka prywatna uprościliśmy i przyspieszyliśmy procesy decyzyjne. Dokonaliśmy zmian w portfelu, dzięki czemu pozyskaliśmy fundusze na spłatę zobowiązań. Choć zmiany są znaczące, przeprowadziliśmy je mając na uwadze najważniejszą wartość w naszym biznesie – ludzi i projekty. Utrzymaliśmy dotychczasowy zespół oraz zarządzanie niemal całym portfelem. Nasza pozycja również istotnie się nie zmieniła.

W dużym uproszczeniu – z największego właściciela centrów handlowych w Polsce, staliśmy się największym ich zarządcą.

Proces reorganizacji portfela trwa?

Zmiany portfelowe zakończyliśmy w czerwcu br., finalizując sprzedaż projektu Towarowa 22. Wcześniej zbyliśmy również Power Park Opole oraz około połowę udziałów w ramach utworzonych spółek joint venture: Horse JV oraz Community Properties JV. W skład pierwszej wchodzi dziewięć centrów M1 oraz dwa parki handlowe, a druga obejmuje 11 obiektów handlowych i trzy biurowce.

Jakie aktywa pozostają aktualnie w portfelu EPP?

Właścicielsko w całości w rękach EPP pozostało pięć centrów i jeden park handlowy: Galeria Echo, Pasaż Grunwaldzki, Galaxy, King Cross Marcelin, Outlet Park Szczecin i Power Park Olsztyn. Obecnie portfel firmy obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i sześć kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych.

CHR Galaxy to najpopularniejsze i największe miejsce zakupów oraz rozrywki w województwie zachodniopomorskim, mat.pras.

Nadal będziecie stawiać na handel, czy raczej na biura? A może jest plan na wejście w inny segment rynku nieruchomości?

Niezależnie od przeprowadzonych zmian, koncentrujemy się na swojej specjalizacji, czyli zarządzaniu obiektami handlowymi i biurowymi. Aktualnie skupiamy się na rozwijaniu już istniejących projektów, czego przykładem może być rozbudowa Galerii Twierdza w Zamościu o element retail parku. Jeszcze w tym roku na 4,2 tys. mkw. powstanie przestrzeń z dodatkową ofertą modową, artykułami gospodarstwa domowego czy akcesoriami wyposażenia wnętrz.

Retail Park w ramach rozbudowy Galerii Twierdza w Zamościu, mat.pras.

Już od dawna mówiło się o dużym nasyceniu rynku centrów handlowych. Pandemia dołożyła swoje… Co czeka obiekty, ich właścicieli i zarządców?

To prawda, widać duże nasycenie centrami handlowymi w Polsce. Jednak od miesięcy nie powstają nowe projekty, a jedynie te już funkcjonujące są modernizowane, przebudowywane czy rozbudowywane – w zależności od popytu na lokalnym rynku. To dobra sytuacja, bo pozwala działać w miarę stabilnym otoczeniu konkurencyjnym. Wciąż jest miejsce dla takich rozwiązań jak parki handlowe i centra convenience oraz projektów mixed-use z dominującą funkcją rozrywkową.

Centra handlowe to kompozycja najlepszych cech powyższych typów obiektów – różnorodna, szeroka oferta handlowa w połączeniu z gastronomią, rozrywką i wieloma propozycjami na spędzanie wolnego czasu.

Jak zmienią się lub jak powinny zmienić się centra handlowe?

Przyszłością centrów handlowych jest stawianie klienta i jego oczekiwań w centrum uwagi. Niezbędne do tego jest analizowanie potrzeb konsumentów, na co mocno stawiamy, aby dopasować ofertę do ich oczekiwań. Widoczne obecnie trendy, takie jak lokalność i omnichannel, wpływają na ofertę centrów handlowych, dlatego do naszych centrów zapraszamy zarówno globalne, cieszące się popularnością marki, jak i lokalnych producentów czy polskie brandy obecne dotychczas tylko w sprzedaży online.

Dynamiczny rozwój e-commerce w czasie pandemii, który wraz ze zniesieniem restrykcji dla centrów handlowych przyhamował, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, Internetu i mediów społecznościowych wpłynął na zachowania i sposób konsumowania informacji przez klientów. Dlatego też ważne jest, aby centra handlowe dostosowały się do nowych warunków, zwłaszcza w zakresie komunikacji skierowanej do bardziej świadomego cyfrowo konsumenta. Niezbędne jest poszukiwanie nowych punktów styczności, czyli obecności również tam, gdzie klient zdobywa informacje i kupuje online. Warto korzystać z nowych technologii, by sprostać potrzebom współczesnych konsumentów. Dlatego też wdrażamy podejście omnichannel również w naszych centrach handlowych, wspierając debiuty nowych konceptów, które w kreatywny sposób łączą środowiska online i offline.

Warto wspomnieć, że na sukces obiektu składa się także efektywna komunikacja na linii najemca – zarządca. Już w zeszłym roku w całym portfelu wdrożyliśmy aplikację EPP Connect, która usprawnia przepływ informacji, pozwala najemcom na szybsze zgłaszanie awizacji, problemów, usterek, a nam na lepsze zarządzanie i optymalizację wielu procesów administracyjnych, w tym raportowanie.

Ponadto dominującym trendem jest również lokalność i bliska współpraca z mieszkańcami, zrównoważony rozwój oraz redukcja wpływu biznesu na środowisko naturalne. Wszystkie te kwestie zaadresowaliśmy w naszej strategii ESG, którą wraz z pierwszym raportem przedstawiliśmy kilka tygodni temu.

Zmiany w portfelu to jedno, drugie to jego jakość i dążenie do zrównoważonego rozwoju EPP. Jakie cele wyznaczyliście sobie na ten rok?

Do zrównoważonego rozwoju podchodzimy odpowiedzialnie i długofalowo – mamy świadomość, że wielu kwestii nie da się zmienić w ciągu kilku miesięcy, dlatego obraliśmy ambitne, ale możliwe do wykonania cele, które chcemy zrealizować do końca 2025 roku. Naszą strategię ESG oparliśmy o cztery filary – chcemy być uważni na potrzeby ludzi i planety, pamiętając przy tym o transparentności i świadomym zarządzaniu.

W pierwszej kolejności zajmujemy się kwestią ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne – chcemy zmniejszyć naszą emisyjność, ograniczyć zużycie surowców, takich jak woda czy energia oraz zredukować ilość produkowanych odpadów. Wymieniamy oświetlenie w częściach wspólnych na energooszczędne LED, wprowadziliśmy recykling odpadów przemysłowych. Wyposażymy też trzy czwarte naszych obiektów w panele fotowoltaiczne, by w jak największym stopniu wykorzystać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. W wyniku tych działań, do 2025 r. uzyskamy dla wszystkich naszych obiektów handlowych i biurowych certyfikację BREEAM In-Use na poziomie „Very Good” lub „Excellent”.

Drugim, równie ważnym elementem strategii ESG są działania na rzecz zwiększenia dostępności naszych nieruchomości. Chcemy, by wszyscy mogli na równi i komfortowo korzystać z kompleksów biurowych czy oferty centrów handlowych, w tym także osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi czy seniorzy. Przygotowaliśmy dla nich rozwiązania infrastrukturalne, takie jak niskie progi lub ich brak, szersze miejsca parkingowe, automatyczne drzwi czy oznaczenia w języku Braille’a. Już w zeszłym roku wprowadziliśmy „Godziny ciszy” z myślą o osobach wysoko wrażliwych na intensywne światło czy głośne dźwięki.

Oprócz tego chcemy prowadzić nasze działania biznesowe transparentnie, w oparciu o przejrzyste zasady współpracy. W tym roku wprowadzimy Kodeks postępowania, który do 2025 r. mają podpisać wszyscy nasi kluczowi dostawcy. Poddamy ich też ocenie w zakresie ESG. Również nasze aktywa przejdą proces zewnętrznego audytu pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa.

W jaki sposób realizowane przez EPP działania zmieniają miasta, wpływają na zrównoważony rozwój ośrodków i dbają o lokalną społeczność?

Centra handlowe od lat spełniają funkcję miastotwórczą – aktywizują otoczenie, zapewniają przestrzeń nie tylko do zakupów, ale też rozrywki i spędzania wolnego czasu. Obiekty EPP to ważne punkty na mapie gospodarczej danego regionu, dlatego zależy nam, by przyczyniać się do rozwoju lokalnych rynków i żyć w symbiozie ze społecznościami.

Działania na rzecz sąsiadów rozpoczęliśmy wiele lat temu, a w ubiegłym roku nadaliśmy im strukturę i wyznaczyliśmy cele. Zaangażowaliśmy nasze lokalne zespoły, które zidentyfikowały najbardziej palące problemy wśród społeczności i niosły pomoc w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Wsparliśmy m.in. domy dziecka i domy pomocy społecznej, schroniska, zbudowaliśmy ule dla pszczół, powstały łąki kwietne. Swoimi działaniami chcemy odpowiadać na wyzwania związane m.in. z jakością powietrza, bioróżnorodnością, marnowaniem żywności. Postawiliśmy np. lodówki społeczne w ogólnodostępnych miejscach, by klienci mogli zostawić tam nadmiarowe artykuły spożywcze oraz zainstalowaliśmy wieszaki na nieużywane ubrania.

Ciekawymi inicjatywami były wspierająca czytelnictwo aranżacja punktów bookcrossingowych we wszystkich centrach handlowych oraz punktów adopcji roślin. Prowadzimy działania w duchu 3R – reduce, reuse, recycle, stąd np. remontowanie używanych rowerów i przekazywanie ich dzieciom z domów dziecka, czy recykling mebli.

Wiele się działo... I zapewne wiele się jeszcze wydarzy?

W 2021 roku zrealizowaliśmy 120 inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, jednak widzimy potrzebę ich intensyfikacji. Do 2025 roku chcemy zwiększyć liczbę tych akcji o 20 proc. i jednocześnie zachęcać pracowników do zaangażowania w ramach wolontariatu pracowniczego.