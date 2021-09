EPP zamieniło trawniki przy centrach handlowych na łąki kwietne

Najnowsza inicjatywa spółki EPP– łąki kwietne – to projekt, który w centrum uwagi stawia zwiększanie bioróżnorodności miast i jest odpowiedzią na wyzwania obecnego świata, takie jak: zanieczyszczenie powietrza i niedobory wody.

To kolejna inicjatywa spółki na rzecz środowiska. Powstałe dzięki EPP ule dla pszczół, budki lęgowe dla ptaków czy hotele dla insektów wzbogacają krajobraz miejski i sprawiają, że natura jest bliżej nas.

Z inicjatywy EPP łąki kwietne zakwitły tego lata przy Galerii Solnej w Inowrocławiu (5 000 mkw.) i poznańskim centrum King Cross Marcelin (520 mkw.). W marcu przyszłego roku będzie można zobaczyć pierwsze efekty trzeciego projektu, który zainicjowano w Galerii Sudeckiej. Kwitnąca we wszystkich kolorach i pachnąca latem łąka w mieście to nie tylko odprężenie dla oczu. Łąki wpływają na jakość powietrza, wyłapując pyły tworzące smog – metr kwadratowy łąki kwietnej ma skuteczność filtrowania powietrza porównywalną do pięcioletniego drzewa. Potrafią również obniżać temperaturę powietrza, co jest szczególnie istotne podczas lata w mieście.

Łąka w mieście – dla natury

Łąki wpływają na poprawę lokalnego ekosystemu – w miejskim krajobrazie to tętniące życiem wyspy bioróżnorodności, dające schronienie wielu pożytecznym zwierzętom, w tym zapylaczom, które znajdą tu też pożywienie – pyłki i nektar. Pozwalają także na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami i obniżenie emisji CO2. Dzięki głęboko sięgającym korzeniom łąki dobrze zatrzymują wodę, co sprawia, że są odporne na suszę i nie potrzebują dodatkowego podlewania czy nawożenia. W porównaniu z miejskimi trawnikami łąka kwietna wymaga też znacznie rzadszego koszenia.

Łąka kwietna przy King Cross Marcelin, mat.pras.