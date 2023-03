Szwedzki gigant meblowy i hiszpański potentat odzieżowy realizują wspólny projekt logistyczny. Pociąg z Polski wiezie do Hiszpanii towary IKEA. W drodze powrotnej do naszego kraju zabiera ubrania marek Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti czy Bershka.

IKEA nawiązała współpracę, m.in. z właścicielem sieci Zara, aby transportować produkty wyposażenia domu na jednej z najdłuższych tras kolejowych w Europie pomiędzy Polską i Hiszpanią.

W ten sposób IKEA wzmacnia swoją pozycję w sektorze transportu intermodalnego i obniża swój ślad węglowy.

IKEA realizuje 2 miliony przesyłek rocznie, a 4,3 proc. całkowitego śladu klimatycznego łańcucha wartości IKEA pochodzi z transportu produktów.

Zarówno IKEA jaki i Inditex chcą w ten sposób obniżyć emisję dwutlenku węgla na jednej z najdłuższych długodystansowych tras kolejowych w Europie pomiędzy Polską i Hiszpanią.

IKEA ograniczy transport samochodami ciężarowymi

Jednym z głównych priorytetów IKEA jest redukcja emisji dwutlenku węgla z transportu każdego produktu średnio o 70 proc. do 2030 r. w porównaniu z 2017.

Kluczową inicjatywą mającą na celu osiągnięcie tego celu jest zmiana transportu z transportu drogowego na intermodalny, tj. kolejowy, czy morski.

W ścisłej współpracy z dostawcą usług transportowych KLOG, dostawcą usług logistycznych CFL multimodal, sprzedawcą odzieży Inditex i IKEA, w październiku 2022 r. uruchomiono intermodalne połączenie. Pociąg kursuje raz w tygodniu w korytarzu Polska-Hiszpania-Polska. Dla IKEA , szacunkowe efekty zastosowania kolei wielopociągowej i rozwiązań intermodalnych zamiast transportu drogowego to redukcja o 4500 ciężarówek i obniżenie emisji CO2 o 5100 ton rocznie.

Tylko współpracując z naszymi partnerami możemy przekształcić branżę transportową i zwiększyć udział transportu intermodalnego w europejskiej sieci kolejowej – mówi Dariusz Mroczek, Category Area Transport Manager, IKEA Supply Chain Operations.

IKEA transportuje duże dostawy z Polski do Hiszpanii, a Inditex przewozi duże ilości towarów z Hiszpanii do Polski, w związku z czym możliwość zapełnienia pociągu w obu kierunkach jest niezbędna do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla- dodaje.

Wspólny projekt dekarbonizacji transportu

Ciężarówki zastąpione przez kolej są nadal potrzebne na krótszych odległościach, od dostawców IKEA do terminalu kolejowego i z terminalu kolejowego do sklepów IKEA lub centrów dystrybucji w Hiszpanii.

Ten specyficzny rozwój logistyki śródlądowej umożliwia nam dążenie do celu dekarbonizacji przy jednoczesnym zachowaniu sprawności i elastyczności, które charakteryzują nasz model biznesowy - mówi Abel López Cernadas, dyrektor ds. importu, eksportu i transportu w Inditex.

