ESG w handlu: Nie marnujmy żywności

W handlu największą grupę tworzą najemcy, więc skala raportowania tego segmentu rynku jest znacząca.

- Najbardziej konkretne wydaje się raportowanie dotyczące emisji dwutlenku węgla, ponieważ jest to stosunkowo łatwo policzyć. W tym przypadku zastosowanie mają benchmarki, co często jest niemożliwe przy innych aspektach raportowania pozafinansowego. Minimalizowane śladu węglowego związane jest z The Climate Pledge – zobowiązaniem do osiągnięcia założeń porozumienia paryskiego, do którego dołącza coraz więcej firm - mówi Marta Usielska.

Jak mówi, wśród bardzo ciekawych i zyskujących na znaczeniu konkretnych już działań odnajdujemy szeroko pojętą gospodarkę cyrkularną. Dotyczy to nie tylko marek modowych, ale również spożywczych, które raportują procentowe spadki ilości zmarnowanej żywności.

- Konkretnym wskaźnikiem bywa także procent kobiet na wysokich stanowiskach managerskich – coraz więcej firm posiada certyfikat GEEIS (Gender Equality for European and International Standard). Ważną częścią jest polityka dokonywania zakupów i wyboru podwykonawców, dostawców i kontrahentów, gdyż ma to ogromny wpływ na realizację celów ESG - dodaje Marta Usielska.

Marta Usielska podsumowuje, że punktem wspólnym dla dużych operatorów oraz właścicieli nieruchomości w zakresie ESG jest raportowanie procesu inwestycji. - Zawiązuje się coraz więcej inicjatyw wspierających tworzenie benchmarków, wymianę informacji oraz standaryzację procesów ESG. Możemy tu wymienić wprowadzone „Zasady odpowiedzialnego inwestowania”. Sześć reguł ma na celu zachęcenie inwestorów do odpowiedzialnych i zrównoważonych inwestycji - wyjaśnia.

