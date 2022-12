Kwestie środowiskowe to absolutne "must be" dla właścicieli i zarządców nieruchomości, w tym obiektów handlowych. Czy i w jaki sposób ESG zmienia rynek outletów? Jakie działania i jakie plany ma ROS w obszarze zrównoważonego rozwoju?

Środowisko naturalne i jego ochrona stały się obecnie już nie tylko modnym, ale przede wszystkim bardzo potrzebnym tematem.

Nadszedł czas na podejmowanie konkretnych kroków w kierunku minimalizowania negatywnego wpływu na najbliższe otoczenie: na społeczeństwo, środowisko, ale i wewnętrznie - na funkcjonowanie obiektu handlowego.

Ta świadomość jest już powszechna, a działania w tym kierunku są bardzo namacalne.

Rynek retail zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy w historii kwestie środowiskowe, społeczne, czy związane z ładem korporacyjnym mogą okazać się równie ważne jak tradycyjne kryteria ekonomiczne. Podmioty handlowe, które w swojej działalności nie wezmą pod uwagę kwestii zrównoważonego rozwoju, w perspektywie najbliższych kilku lat stracą na konkurencyjności.

Według ostatniego raportu PRCH i PwC: aż 75 proc. zarządców i właścicieli obiektów handlowych potwierdza już wprowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju do swojego biznesu, a 85 proc. deklaruje uwzględnienie tych założeń w strategii firmy. Nie ma znaczenia czy mówimy o obiektach typu outlet, czy regularnych galeriach handlowych.

Centra Designer Outlet od dłuższego czasu sukcesywnie wprowadzają politykę zrównoważonego rozwoju. To nie tylko dostosowywanie się do rosnących wymogów legislacyjnych, ale także dbałość o nienaganną reputację każdego centrum. Wdrożenie Environmental, Social and Corporate Governance to dbałość o satysfakcję z prowadzonego biznesu, ale też odpowiedź na nowe potrzeby klientów, którzy oczekują realnych działań na rzecz dbałości o lokalny wellbeing.

W ostatnich latach sektor centrów outletowych wzbogacił swoje cele organizacyjne o zagadnienia związane właśnie z pozytywnym oddziaływaniem na lokalne otoczenie. Wzrosły inwestycje w zrównoważony rozwój i inicjatywy ESG. Centra Designer Outlet w dużej mierze wykorzystały do tego celu trwające modernizacje i rozbudowy. Dobrym przykładem są Designer Outlet Warszawa i Designer Outlet Sosnowiec.

Designer Outlet Warszawa, mat.pras.

Już na etapie planowania budowy w Warszawie i prac modernizacyjnych w Sosnowcu i w Gdańsku wdrożono zmiany, których celem było rozpoczęcie zielonej transformacji. To była niepowtarzalna okazja, by zareagować z wyprzedzeniem na skokowy wręcz wzrost świadomości ekologicznej klientów i dostosowanie się do dyrektyw unijnych. Byliśmy pewni, że dla handlu to zjawisko nieuniknione i zmieniające oblicze branży – mówi Izabela Jaworska-Piątkowska, Lead Property Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Dzięki wprowadzonym w trakcie modernizacji zmianom, centra Designer Outlet uzyskały certyfikat BREEAM z doskonałym wynikiem. Certyfikacja wymagała wprowadzenia zmian w obszarze m.in. zarządzania odpadami, efektywnością energetyczną budynków, wykorzystaniem wód opadowych czy światła słonecznego. W każdym obiekcie wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zastosowane zostały technologie redukujące zużycie wody czy wiele innych rozwiązań, z których część obecnie jest już wymagana prawnie. Oczywiście to tylko niektóre z działań związanych z funkcjonowaniem i administrowaniem centrum.

Zielone udogodnienia dla klientów

Równie ważne było dostosowanie zaplecza konsumenckiego, np. dostępność ścieżek rowerowych czy stacji ładowania dla pojazdów EV. Na parkingach Designer Outlet można znaleźć po 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Nie mniej istotne są też przedsięwzięcia pobudzające świadomość klientów. Stąd pojawiające się w obiektach informacje zachęcające do działań proekologicznych (korzystanie z toreb wielokrotnego użytku, wygodnego transportu miejskiego czy roweru) oraz eventy dla całych rodzin promujące „slow lifestyle”.

Strefa wypoczynkowa przed Designer Outlet Sosnowiec, mat.pras.

W Sosnowcu przed wejściem do budynku powstała dedykowana strefa wypoczynkowa dla klientów, zaprojektowana tak, by oprócz relaksu pośród zieleni zapewnić bioróżnorodność i wrażenia estetyczne. Zbudowaliśmy ścieżkę dydaktyczną, opisującą roślinność wokół zarybionego oczka wodnego, która daje możliwość poznania nowych gatunków drzew i krzewów podczas relaksującego spaceru. To piękny i bogaty ekosystem stworzony z myślą o klientach - wylicza Izabela Jaworska-Piątkowska.

Tereny zielone są ważne także w Warszawie i w Gdańsku. Łąki kwietne, stanowiska dla owadów zapylających i naturalne zielone rośliny we wnętrzach centrów Designer Outlet stanowią ważny element architektury obiektów.

Możemy zrobić coś więcej

Należy podkreślić fakt, że format outletowy sam w sobie zawiera założenia zrównoważonego biznesu – wprowadza do obiegu niewykorzystane zasoby producentów – marek fashion i lifestylowych.

– Możemy jednak zrobić coś więcej. Jednym z celów Unii Europejskiej jest przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. gospodarki, w której minimalizuje się zużycie surowców i ilość odpadów. Na terenie naszych obiektów pojawiły się np. pojemniki na niepotrzebną odzież, którą współpracująca z nami Fundacja Eco Textil przekazuje do recyklingu lub na sprzedaż. To świetna CSR-owa inicjatywa, ponieważ środki uzyskane dzięki tej aktywności wesprą lokalne placówki opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami, zapewniając im niezbędny sprzęt rehabilitacyjny – wyjaśnia Jaworska-Piątkowska.

Na terenie centrów Designer Outlet pojawiły się pojemniki na niepotrzebną odzież. mat.pras.

Ambitne plany ROS

Jakie cele środowiskowe postawił sobie ROS w perspektywie bliższej i dalszej przyszłości? Nadal będzie to przede wszystkim podnoszenie wskaźnika recyklingu odpadów w każdym z polskich obiektów oraz dalsza redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

W Designer Outlet Warszawa rozpoczynamy modernizację instalacji HVAC, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Dodatkowo do zapisów w umowach najmu lokalu w naszych centrach wprowadzamy zapisy o zobowiązaniach proekologicznych w zakresie aranżacji salonu. To m.in. stosowanie lamp w technologii LED oraz kabli bezhalogenowych – wylicza Izabela Jaworska-Piątkowska.

- W Designer Outlet Sosnowiec zaplanowana jest wymiana dotychczasowych urządzeń grzewczo/chłodniczych na urządzenia z klasą energetyczną A+, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz niższe zużycie czynnika chłodzącego, a to wpływa na ochronę warstwy ozonowej - dodaje.

Obiekty bez barier

Kolejnym krokiem, jaki podjął ROS Retail Outlet Shopping jest jeszcze lepsze dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rozpoczęcie starań o przyznanie centrom Designer Outlet certyfikatów OBIEKT BEZ BARIER, który Fundacja Integracja przyznaje obiektom architektonicznym, w tym handlowym. Centra Designer Outlet poddane będą wnikliwemu audytowi, po przeprowadzeniu którego zostaną dostosowane do wytycznych ekspertów podpowiadających najlepsze rozwiązania w zakresie dostępności i użyteczności dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami, starszych lub przemieszczających się z małymi dziećmi.

Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER to również widoczne potwierdzenie konkretnych wysiłków i właściwych postaw właściciela budynków oraz zarządcy na rzecz osób z ograniczoną sprawnością oraz wyraźny sygnał, że firma traktuje poważnie odpowiedzialność społeczną i zasady zrównoważonego rozwoju. Te działania zwiększają dostępność obiektu dla co najmniej dodatkowych 12 proc. społeczeństwa.

Dodatkowym, ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa klientów są dostępne na terenie centrów defibrylatory AED, które w razie potrzeby mogą uratować życie. – Prowadzimy szkolenia pracowników oraz najemców z dodatkowych umiejętności np. właśnie użycia defibrylatorów AED i udzielania pierwszej pomocy, które mogą okazać się niezbędne – mówi Izabela Jaworska-Piątkowska. - Nasze gdańskie centrum uczestniczy także w lokalnym programie prewencyjnym o tematyce ochrony przeciwpożarowej „Pali się, bądź czujny”. Najemcy zapraszani są na szkolenie z omówieniem zasad bezpieczeństwa pożarowego w domu i w pracy. Współorganizatorem programu jest Związek Ochotniczych Staży Pożarnych RP - dodaje.

