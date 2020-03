Esotiq & Henderson angażuje się w walkę z koronawirusem

W obliczu epidemii koronawirusa (COVID-19) właściciel marek ESOTIQ i HENDERSON wraz z w wieloletnią twarzą swoich kampanii – modelką Joanną Krupą, zdecydował o przekazaniu 2000 żeli myjących Esotiq created by Joanna Krupa do Szpitala Zakaźnego w Gdańsku.

- Jesteśmy dumni i pełni podziwu dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. To na nich spoczywa największa odpowiedzialność za nasze zdrowie. Obecnie szpitale zużywają dziesiątki litrów produktów do mycia, dlatego przekazujemy Szpitalowi Zakaźnemu w Gdańsku 2000 szt. żeli do mycia ciała. W walce z wirusem najważniejsza jest higiena i to właśnie produktów zapewniających higienę pracownicy ochrony zdrowia i chorzy potrzebują najwięcej - mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager ESOTIQ.

ESOTIQ współpracuje z Joanną Krupą od 2011 roku. Dotychczas modelka występowała

w kampaniach wizerunkowych ESOTIQ, stworzyła linię bielizny oraz kosmetyków ESOTIQ created by Joanna Krupa, a w 2019 roku zaprezentowała kolekcję dla mam – The Mom’s Collection by Joanna Krupa. Jako dodaje Piotr Trzciałkowski – „Joanna znana jest z angażowania się w akcje społeczne

i charytatywne, dlatego byliśmy pewni, że wesprze naszą inicjatywę.”