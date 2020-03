Esotiq & Henderson: będziemy aktywnie zabiegać o rozwiązania, które pozwolą przezwyciężyć kryzys

Adam Skrzypek, prezes zarządu w Esotiq & Henderson.









26 mar 2020

Esotiq & Henderson dołącza do Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Celem organizacji zrzeszającej ponad sto polskich marek odzieżowych, obuwniczych i akcesoryjnych jest prowadzenie działań, które przyczynią się do ratowania rodzimych firm, a co za tym idzie setek tysięcy miejsc pracy.