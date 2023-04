Grupa Esotiq & Henderson zamknęła 2022 r. najwyższymi przychodami w historii, utrzymując marżę brutto na sprzedaży na poziomie 63 proc. Producent bielizny nie zwalnia tempa i szykuje zagraniczną ekspansję.

Na koniec 2022 roku Grupa Esotiq & Henderson posiadała 295 salonów o łącznej powierzchni 18 241 mkw.

Grupie udało się również zwiększyć sprzedaż internetową w czwartym kw. 22 o 52 proc. r/r.

W planach Esotiq & Henderson jest otwarcie oddziału Zalando w Austrii oraz Szwajcarii.

W ciągu najbliższych pięciu lat Grupa ma zamiar otworzyć 21 salonów w Serbii.

Głównym celem Grupy na kolejne kwartały jest utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju oraz systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto.

Przychody ze sprzedaży Grupy Esotiq & Henderson w 2022 r. wyniosły 241,8 mln zł (+17,5 % r/r), zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 151,6 mln zł, EBIT wyniósł 13 mln zł a zysk netto 8,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r wyniosły ok. 60,5 mln zł i były wyższe o ok. 20% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego a skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła ok. 62% i była wyższa o ok. 1 p.p. r/r.

- Za Grupą Esotiq&Henderson bardzo udany rok. Zanotowaliśmy najwyższą sprzedaż w historii utrzymując marżę brutto na sprzedaży na wysokim 63 proc. poziomie. W IV kwartale ub.r. wspomagaliśmy naszą sprzedaż kampaniami telewizyjno-internetowymi oraz licznymi akcjami promocyjnymi, znacznie zwiększyliśmy sprzedaż poprzez kanały e-commerce a także zwiększyliśmy grono lojalnych klientek - mówi Krzysztof Jakubowski, prezes zarządu Esotiq & Henderson.

Jeden z salonów Esotiq & Henderson.mat.pras.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, również w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. zmagaliśmy z rosnącymi kosztami odsetkowymi związanymi z obsługą długu, kosztami utrzymania salonów a także z presją płacową motywowaną wysoką inflacją - dodaje Krzysztof Jakubowski.

Najnowsze odczyty GUS mówią o spadku sprzedaży detalicznej w Polsce w I kwartale br. o 3,5%.

Grupa EAH rośnie jednak dalej, nie widzimy tak dużego spowolnienia. Dobrze radzimy sobie też z łańcuchami dostaw, zwiększyliśmy poziom zapasów i mamy w pełni zatowarowane salony. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku nasza sprzedaż wzrosła o ok. 20 proc. rdr przy utrzymaniu marży brutto na sprzedaży na poziomie 62 proc., co daje podstawy do optymizmu na kolejne kwartały - mówi Krzysztof Jakubowski.

Ruch w salonach

Na koniec 2022 r. w Polsce sieć sprzedaży detalicznej Esotiq liczyła 274 salonów, w tym 208 stanowiły salony franczyzowe a 66 salony własne. Spółka posiada ponadto 2 salony własne w Niemczech oraz 19 salonów franczyzowych na wschodzie i południu Europy.

W 2022 r. w sklepach franczyzowych zrealizowano 42% ogółu sprzedaży, w salonach własnych 23%, w kanale hurtowym i multibrandowym 19%, a w Internecie 17 %. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esotiq w stosunku do ub.r. zmniejszyła się o 2% i wynosiła 18.241 mkw. (spadek o 506 mkw. ze względu na tymczasowe zamknięcie części salonów na Ukrainie oraz zakończenie handlu w Rosji).

W Polsce powierzchnia salonów własnych wzrosła o 206 mkw., a franczyzowych zmniejszyła się o 643 mkw. Sprzedaż hurtowa i poprzez punkty multibrandowe jest obecnie realizowana w Polsce, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Grecji, Francji, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Malcie, Portugalii, na Bałkanach, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

- Zamierzamy nadal rozwijać naszą sieć sprzedaży. Podpisaliśmy umowy w Partnerem z Serbii dotyczące otwarcia 21 salonów Esotiq w tym kraju w ciągu najbliższych 5 lat. Pierwsze 5 salonów ma być otwarte jeszcze w 2023 roku. Otworzyliśmy drugi salon w Macedonii Północnej, a w planach mamy również otwarcie oddziału w Austrii pod sprzedaż Zalando Austria, natomiast następnym etapem będzie oddział w Szwajcarii. Chcemy rozwijać naszą współpracę Zalando, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, co obrazuje 218% wzrost sprzedaży r/r w spółce niemieckiej. Rozpoczynamy również rozmowy z europejskimi platformami Marketplace dotyczące wprowadzenia do sprzedaży marek Esotiq i Henderson - powiedział prezes zarządu Esotiq & Henderson.

Bielizna Esotiq&Henderson dostępna jest również w 4 e-sklepach w Polsce i za granicą. Platformy e-commerce, poza coraz istotniejszą funkcją sprzedażową pełnią również rolę efektywnego narzędzia marketingowego i komunikacyjnego w relacjach z klientami.

Stawiamy na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy sprzedażowe, nie tylko w Internecie, ale również w tradycyjnym handlu - mówi Krzysztof Jakubowski.

Stworzyliśmy profil szkoleniowy VM (red. - visual merchandising), będący nowoczesną forma komunikacji z siecią salonów. Przyśpieszyliśmy przepływ informacji, udostępniamy szkolenia, bieżące informacje oraz budujemy relacje wewnątrz Grupy. Uruchomiliśmy również na Instagramie profil Ola_Brafitterka, którego twarzą jest nasza ekspertka Aleksandra Mierzejewska. Kanał ten umożliwia naszym Klientkom profesjonalne konsultacje on-line w sprawie doboru stanika oraz poruszenie zagadnień z obszaru wizerunku i akceptacji ciała. Planujemy budowę większego teamu brafitterskiego wokół osobowości medialnej Aleksandry Mierzejewskiej i budowanie etosu brafitterek - dodaje Krzysztof Jakubowski.

