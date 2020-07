Esotiq&Henderson mocno odczuł lockdown

Skonsolidowana strata netto spółki po pierwszych trzech miesiącach roku wyniosła 1,97 mln zł wobec 1,07 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody – biorąc pod uwagę nasilającą się wówczas pandemię spadły stosunkowo nieznacznie, bo wyniosły 38,2 mln zł wobec 39,1 mln zł rok wcześniej.

– Do dnia 4 maja br., kiedy to wznowiły działalność salony uprzednio objęte zakazem sprzedaży wynikającym z sytuacji epidemiologicznej, głównym źródłem przychodów Grupy był sklep internetowy oraz sprzedaż realizowana za pośrednictwem tej części stacjonarnych sklepów franczyzowych, których funkcjonowanie nie zostało ograniczone w wyniku pandemii. Grupa w okresie zamknięcia salonów odnotowała spadek sprzedaży o 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – czytamy również w raporcie.

