Esotiq & Henderson nie rezygnuje z galerii handlowych

Rozwój kanału e-commerce jest dla nas kluczowy, ponieważ staramy się ograniczyć wydatki inwestycyjne na salony stacjonarne. W tę oszczędną strategię wpisuje się plan otwarcia do końca roku sześciu nowych salonów – zapowiada Adam Skrzypek, prezes zarządu Esotiq & Henderson.

Prezes zarządu Esotiq & Henderson podkreśla, że sprzedaż online ze stanu całej sieci salonów w Polsce bardzo dobrze się prezentuje. – 21,7 mln odsłon strony marki oznacza wzrost o 99 proc. rok do roku. Planujemy zapewnić dostawę do wszystkich krajów w unii europejskiej, więc e-commerce będziemy rozwijać na skalę międzynarodową – tłumaczy Adam Skrzypek.

Selektywne podejście do przejęć

W Polsce spółka planuje otwieranie salonów własnych w popularnych galeriach handlowych, ale priorytetem jest wzrost poprzez salony franczyzowe.

– Stawiamy na jakość lokalizacji, które dają nam przede wszystkim wyższą sprzedaż z metra, ale również wyższą marżę uzyskiwaną z metra. Podobnie jak do tej pory, selektywnie zamierzamy podchodzić do przejęć sieci salonów w korzystnych miejscach – wyjaśnia Adam Skrzypek.

Prezes uważa, że sukcesem firmy było otwarcie w pierwszym kwartale tego roku salonu stacjonarnego na Łotwie oraz w drugim kwartale w Rumunii. – W Polsce planujemy do końca roku otworzyć sześć nowych sklepów. Ta liczba wpisuje się w naszą strategię ograniczania inwestycji w czasach niepewnych. W największych galeriach trafiki zdecydowanie wolniej wracają do normy. Jednak należy pamiętać, że znaczna część naszej sieci stacjonarnych sklepów to lokale franczyzowe w średnich i mniejszych galeriach lub przy ulicach. Zatem ta spowolniona rewitalizja ruchu w mniejszym stopniu nam szkodzi – przyznaje prezes zarządu Esotiq & Henderson.

Z franczyzą do nowych krajów

W Niemczech firma planuje wzmocnić sprzedaż online oraz rozpoznawalność marki, współpracując z innymi platformami, takimi jak: Amazon.de, czy About.You. Z tą drugą Esotiq współpracuje już od 2019 r.

– W 2019 r. zamknęliśmy trwale nierentowny sklep w Sttutgarcie Możliwości negocjacji z właścicielami centrum, w którym działał były ograniczone, więc zdecydowaliśmy się na likwidację – wyjaśnia Adam Skrzypek.

Jeśli chodzi o rynki wschodnie, to spółka nadal jest zainteresowana lokalami w galeriach handlowych w dużych miastach na Ukrainie. - Liczymy, że do końca 2020 r. liczba sklepów wzroście z obecnych 24 do 28, choć na razie wszystkie wysiłki skierowane są na poprawę parametrów istniejących placówek oraz kanału online – przyznaje prezes.

Podkreśla, że jednym z wyzwań na końcówkę roku 2020 jest wejście ze sklepami stacjonarnymi do nowych krajów, głównie poprzez rozwój modelu franczyzowego.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?