Esotiq & Henderson pracuje nad autonomicznym salonem z bielizną

Autonomiczny salon z bielizną - to nowy cel Esotiq & Henderson. Producent bielizny chce stworzyć miejsce, gdzie zakup będzie w pełni bezkontaktowy. To kolejny krok w tworzeniu unikalnych, wielokanałowych doświadczeń zakupowych odpowiadających na różnorodne kobiece potrzeby.

Esotiq & Henderson poinformował o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad wynalezieniem struktur testronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 11,24 mln zł, która to wartość stanowi całkowitą kwotę kosztów kwalifikowanych. Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w kwocie ok. 6,7 mln zł.

"Wydatki będą rozliczane w formie refundacji kosztów faktycznie poniesionych w odniesieniu do kategorii wydatków bezpośrednich oraz stawki ryczałtowej w odniesieniu do kategorii kosztów pośrednich. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność" - napisano.

"Lata doświadczeń w pracy z kobietami i dla kobiet skierowały uwagę Esotiq na szerszy aspekt kobiecych oczekiwań - wychodzący poza obecne przyzwyczajenia zakupowe. Dlatego już dziś patrzymy w kierunku potrzeb "kobiety jutra", doskonaląc markę Esotiq zarówno od strony oferty produktowej, jak również pod względem dostarczanego doświadczenia zakupowego, wdrażając np. mobilną aplikację umożliwiającą idealne dopasowanie biustonoszy. Autonomiczny salon z bielizną - miejsce, gdzie zakup będzie w pełni bezkontaktowy, przez co maksymalnie intymny, jest kolejnym krokiem w tworzeniu unikalnych, wielokanałowych doświadczeń zakupowych odpowiadających na różnorodne kobiece potrzeby" - informuje Esotiq & Henderson.