Esotiq & Henderson skupuje akcje własne

Nabytym przez Esotiq & Henderson akcjom odpowiada 1510 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,05 proc. ogólnej liczby głosów.

Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 33,95 zł.

Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała stanowi, że nabyte przez Esotiq & Henderson akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez spółkę.

Esotiq & Henderson posiada łącznie 155 635 akcji własnych, którym odpowiada 155 635 głosów, co stanowi odpowiednio 6,97 proc. kapitału zakładowego oraz 4,81 proc. ogólnej liczby głosów.