Esotiq&Henderson zaskoczy. Wkrótce otworzy pierwszy automatyczny sklep z bielizną

Dla Esotiq & Henderson priorytetem jest dalszy rozwój omnichanel i sprzedaż detaliczna online i offline.

Na progres spółki wpływ miało zamknięcie nierentownych salonów w Niemczech.

Od 2021 Esotiq & Henderson realizuje umowę na swój własny pierwszy sklep autonomiczny.

Esotiq & Henderson podpisał umowę inwestycyjną, dzięki której obejmuje 33 proc. akcji w Vosedo

133,7 mln zł zysku brutto wypracowanego na sprzedaży Grupy. Marża na poziomie 65 proc., czyli wyższa o +3 pp r/r. Rok 2021 Grupa zamyka z przychodem ze sprzedaży w kwocie 206 mln zł, przy wzroście o +18,5% r/r. Rok 2021 był w Esotiq & Henderson S.A naprawdę gorący. 304 salony sprzedaży o łącznej powierzchni 18 658 mkw. pracujące na koniec 4Q21 i 170 tys. klientek zrzeszonych w Esotique Club sprawiły, że firma nie odczuła negatywnych skutków pandemii. - Wzmocnieni dobrym okresem optymistycznie patrzymy w przyszłość - mówi Krzysztof Jakubowski, wiceprezes firmy.

Rozwój sprzedaży

Firma stworzyła nowatorską, dopasowaną do rozmiarówki brandu aplikację. Z przeznaczonej do samodzielnego brafittingu apki do dziś skorzystało 207 tys. kobiet. We wszystkich sklepach Esotiq & Henderson konsultantki są przeszkolone i prowadzą profesjonalne doradztwo przy doborze bielizny.

- Priorytetem jest dalszy rozwój omnichanel i sprzedaż detaliczna online i offline. W tym roku planujemy otworzyć co najmniej pięć nowych salonów. Mamy niemal 16 mln odsłon naszej strony www, co daje nam 26 proc. wzrostu w tym kanale. Mamy dostawy do wszystkich krajów UE. Wiemy, że rozwijamy się w dobrym kierunku - mówi Skrzypek. Szczególnie dużą wagę spółka przykłada do szybkich dostaw. Miejsca, z których wysyłany jest towar są kluczowe, bo spółka dba o to, by dostawy były jak najszybsze. - Dlatego nasze sklepy w centrach handlowych są poniekąd traktowane także jako nasze magazyny dla zamówień internetowych - wyjaśnia Adam Skrzypek.

Rosnące kursy walut, towar kupowany za USD i sprzedawany za złotówki to problem. Zarząd Esotiq&Henderson przyznaje, że dla całego rynku jest to obecnie temat, z którym trzeba się zmierzyć. - Borykamy się także z rosnącymi cenami frachtu. Ale te problemy bywały już w innych okresach naszej działalności i radzimy sobie z tego typu wyzwaniami – uspokaja zarząd. Podkreśla, że już w pandemii okazały się bardzo skuteczne zastosowane przez spółkę narzędzia do panowania nad kosztami i do maksymalizowania marży. - Mamy własny, unikalny arsenał działań obronnych, które pozwalają nam utrzymywać wyniki. Mamy świadomość czynników makroekonomicznych, ale też mamy zasoby, by działać i rosnąć - podkreśla prezes Skrzypek. Na niesamowity progres spółki z całą pewnością wpływ miało zamknięcie nierentownych salonów w Niemczech. - Mamy tu przemyślaną strategię i wdrożyliśmy działania, które podnoszą rentowność. Liczymy, że rok 2022 przyniesie rentowność także w niemieckiej spółce. Pracujemy nad wejściem na Zalando. Dzięki temu liczymy również na szybki wzrost sprzedaży w Niemczech - mówi prezes.

Pierwszy sklep autonomiczny

Od września 2021 Esotiq & Henderson realizuje umowę na swój własny pierwszy sklep autonomiczny. Koszty poniesione na ten projekt dziś mocno widać w wynikach finansowych firmy. - Nasz dochód roczny stanowi podstawę naliczania podatku. Koszty poniesione na ten projekt, które szacujemy na około pół do miliona złotych, będzie nam zrefundowany i to zmieni na korzyść wyniki finansowe naszej firmy – zapewnia Sylwia Nieckarz, dyrektor finansowy.

Krzysztof Jakubowski wierzy, że również projekt pierwszego w historii autonomicznego sklepu z bielizną będzie strzałem w dziesiątkę. - Liczymy na to, że we współpracy z Politechniką rzeszowską uda nam się stworzyć i rozwijać ten sklep. Od dawna przyglądamy się takim projektom, jednak do tej pory koszty technologii były zbyt wysokie. Teraz sytuacja się zmieniła. Technologie są tańsze i nasz sklep autonomiczny powstanie. To jest nasz projekt badawczy, testowy. Analiza kosztów zadecyduje czy powstanie cała sieć. Osobiście wierzę, że tak, bo jest to zgodne z oczekiwaniami młodego pokolenia - mówi Krzysztof Jakubowski.

Esotiq & Henderson inwestuje w Vosedo.com

Poza rozwijaniem własnego innowacyjnego projektu, Esotiq & Henderson podpisał umowę inwestycyjną, dzięki której obejmuje 33 proc. akcji w Vosedo S.A., tworzącej multibrandową platformę sprzedaży vosedo.com. Spółka zapowiada, że w ofercie pojawią się produkty wiodących marek bielizny, homewear i beachwear, a także kosmetyki, perfumy, rajstopy, skarpety i inne i akcesoria. - Naszymi kluczowymi partnerami inwestycyjnymi w tym projekcie są takie platformy internetowe, jak: Oponeo.pl, Patronado Limited – mówi Krzysztof Jakubowski, Esotiq & Henderson. Władze spółki liczą, że również i ten projekt okaże się dużym sukcesem.

Nowe rynki

Zarząd spółki myśli o rozwoju na terenie zatoki arabskiej, popularnie zwanej zatoką Perską. - Prowadzimy mocno zaawansowane rozmowy, by nasza marka mogła się pojawić także w arabskich centrach handlowych. Partnerzy szukają lokalizacji, co okazuje się nie być takie łatwe. Patrzymy jednak na wszystkie kanały sprzedaży, mocno dbamy o rozwój online na wielu rynkach, choć oczywiście UE będzie dla nas wiodącym kierunkiem.

Zarząd wycofał się ze sprzedaży na terenie Federacji Rosyjskiej. Spółka ocenia, że nie będzie to miało znaczenia dla wyników za rok 2022. Udział w sprzedaży ogółem w roku 2021 wyniósł około 1 proc., a sprzedaż na rynku rosyjskim miała charakter hurtowy, bez istotnego wpływu na poziom uzyskiwanej marży.

- Zawiesiliśmy działalność 8 z 23 sklepów na Ukrainie. Jednak część naszych sklepów funkcjonuje. Nie wiemy, jak i kiedy wojna się zakończy. Wychodzenie z Ukrainy w chwili, gdy część kobiet ukraińskich w Polsce ma styczność z naszą marką nie jest brana pod uwagę. Patrzymy na to, jak na możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji w dłuższym okresie - mówi Krzysztof Jakubowski. W 2021 roku wartość sprzedaży na rynku ukraińskim zarówno w salonach Esotiq jak i w hurcie stanowiła około 0.9 proc. ogółu sprzedaży spółki. Od lutego 2022 Esotiq & Henderson przekazał 100 tys pln. Na pomoc dla Ukrainek, które musiały uciekać ze swojego kraju. Obecnie w salonach prowadzona jest sprzedaż przypinek “solidarni z Ukrainą”, a zysk ze sprzedaży przekazywany jest do fundacji, prowadzącej działania wspierające uchodźców.