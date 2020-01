Esotiq wchodzi do Galerii Piastovej

Do grona najemców Galerii Piastovej w Gnieźnie dołączyła marka ESOTIQ. Salon z bielizną i akcesoriami zajmie ponad 50 mkw. Otwarcie zaplanowane jest na I kw. 2020 r.

Galeria Piastova zlokalizowana jest u zbiegu ulic Witkowskiej i Składowej w Gnieźnie, w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Powierzchnia całkowita wynosi blisko 10 tys. mkw., powierzchnia najmu - ok. 8 tys. mkw. Najemcami centrum są m.in. Intermarché, Martes Sport, CCC, KiK, PEPCO, RTV EURO AGD, Hebe, Empik, KS Sport, Gatta, Top Secret.

Esotiq to marka bielizny dla pełnych energii i seksapilu nowoczesnych kobiet, której misją jest modelowanie kobiecego ciała przy pomocy pięknej bielizny. To możliwe za sprawą wieloletniego doświadczenia w konstrukcji staników, które są tworzone z najlepszych materiałów zgodnie ze sztuką brafittingu, czyli profesjonalnego doboru bielizny. Salon z bielizną ESOTIQ oferuje seksowną bieliznę fashion, jak również bardziej klasyczne modele stworzone dla codziennego komfortu. W ofercie marki znajduje się szeroka gama biustonoszy i majtek, ale również piżam, koszulek, szlafroków oraz strojów plażowych. Przeszkoleni pracownicy salonów ESOTIQ zapewnią idealne dopasowanie bielizny za sprawą wieloletniego doświadczenia w zakresie brafittingu. Zakochaj się w ESOTIQ. My już kochamy Twoje ciało.

- Oferta Galerii Piastovej obejmuje kluczowe kategorie produktowe a każda reprezentowana jest przez znaną i popularną markę w swoim segmencie - mówi Dorota Beltrani, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie NAPOLLO. – Dostępny asortyment jest szeroki i sięga od artykułów spożywczych, zdrowie i uroda, po modę rodzinną, sport, elektronikę, usługi i gastronomię. Sklep z bielizną bardzo dobrze wpisuje się w kategorię produktów odzieżowych, jako forma dopełnienia i pogłębienia oferty tego kameralnego centrum handlowego. - dodaje Dorota Beltrani.

Galeria Piastova jest obiektem parterowym, do którego przylega parking naziemny, a obok znajduje się sklep z kategorii DIY. Jest drugą inwestycją NAPOLLO na terenie Wielkopolski, po zakupie centrum handlowego przy ul. Promienistej w Poznaniu, oraz kolejnym projektem w formacie galerii handlowej w portfelu firmy, obok Galerii Grodovej w Grodzisku Mazowieckim i Galerii Renova w Warszawie.