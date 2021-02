Estee Lauder przejmie firmę kontrowersyjnego przedsiębiorcy

Amerykański koncern kosmetyczny Estee Lauder poinformował we wtorek 23 lutego, że kosztem miliarda dolarów chce wejść w posiadanie większościowego pakietu akcji kanadyjskiej firmy DECIEM Beauty Group - konglomeratu 10 marek, w tym kosmetyków do pielęgnacji skóry The Ordinary.

Estee Lauder ma już 29 proc. udziałów w DECIEM, które kupił w 2017 roku za 50 mld dolarów, a docelowo, w ciągu trzech lat, chce zwiększyć swój stan posiadania do 76 proc. - informuje Reuters.

Sfinalizowanie umowy ma nastąpić w drugim kwartale 2022 roku.

DECIEM to firma założona w 2012 roku przez kontrowersyjnego przedsiębiorcę i wizjonera Brandona Truaxe, swoistego enfant terrible branży beauty. Pozycjonowana jest marketingowo na uboczu kosmetycznego mainstreamu, jako "DECIEM - the abnormal beauty company", czyli "nienormalna firma kosmetyczna".

