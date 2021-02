ETC Swarzędz na pełnych obrotach - z promocjami i na wynos

W ETC Swarzędz ponownie otwarte są wszystkie sklepy. W większości z nich trwają właśnie zimowe wyprzedaże, w których rabaty sięgają nawet 70 proc. By jednak z nich skorzystać, klienci muszą pamiętać o kilku ważnych zasadach obowiązujących w związku z trwającym stanem epidemicznym.

Początek lutego to tradycyjnie czas wyprzedaży. I nic się w tej kwestii nie zmieniło. W ETC Swarzędz trwa właśnie sezon zimowych obniżek. Odzież, obuwie, akcesoria oraz wiele innych artykułów dostępnych jest teraz w okazyjnych cenach, niższych nawet o 70%. Należy jednak pamiętać, że w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających centrum handlowe oraz jego pracowników, w ETC obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Przed każdym sklepem znajduje się informacja o obowiązującym limicie klientów. W lokalach do 100 mkw. przebywać może 1 osoba na 10 mkw. natomiast w lokalach o powierzchni powyżej 100 mkw. 1 osoba na 15 mkw. Klienci zobowiązani są również do stosowania dystansu minimum 1,5 metra od drugiej osoby, do zasłaniania nosa i ust oraz częstego używania płynów do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych. Rekomendowane są również płatności bezgotówkowe (kartą płatniczą, telefonem, smartwatchem, BLIKiem).

Lokale gastronomiczne tj. Sushi&More, Bafra Kebab, Olimp oraz Pizza Hut Express zapraszają do składania zamówień na wynos. Dania kuchni japońskiej, restauracja Sushi&More dostarczy również do domu na terenie całego Swarzędza i Poznania.