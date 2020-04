Euratex: 80 proc. firm sektora tekstylnego i odzieżowego zapowiada zwolnienia

Prognozy na 2020 r. są dramatyczne. Z sondażu Euratex wynika, że ponad połowa firm spodziewa się spadku sprzedaży i produkcji o ponad 50 proc. Co więcej, prawie 9 na 10 boryka się z poważnymi ograniczeniami dotyczącymi ich sytuacji finansowej, 80 proc. tymczasowo zwalnia pracowników, a 1 na 4 rozważa zamknięcie firmy.

W wyniku ograniczeń związanych z koronawirusem, kontrole graniczne w UE gwałtownie wzrosły, co prowadzi do opóźnień w dostawach, ale także do anulowania zamówień, pogarszając skutki gospodarcze epidemii. Wiele firm z sektora pracuje pod silną presją. Euratex zwróciło się już do Komisji Europejskiej o ulgi podatkowe i finansowe, spójność w działaniach i uniknięcie ograniczeń w swobodnym przepływie towarów i siły roboczej.

- Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą zrobić wszystko, aby uratować nasz przemysł. Jednocześnie kryzys jest okazją do opracowania nowego planu dla naszego sektora - powiedział Dirk Vantyghem, dyrektor generalny, Euratex.

Tylko polski rynek odzieżowy jest warty 29,7 mld zł (dane za 2018 r.). KPMG prognozowało, że do 2022 roku sektor ten w Polsce osiągnie wartość ponad 43 mld zł.