Eurocash podsumowuje strategię walki z pandemią koronawirusa

– Od początku epidemii mieliśmy świadomość, że skala naszej działalności nakłada na nas ogromną odpowiedzialność – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash. - W krótkim czasie musieliśmy dynamicznie dostosować działalność całej Grupy do nowej rzeczywistości, by móc realizować naszą misję zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw i dostarczania żywności do ludzi w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości i wsi, które często są poza obszarem biznesowego zainteresowania wielkich sieci handlowych.

W raporcie „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19” zaprezentowano działania podjęte dla, i przez pracowników, przedsiębiorców i konsumentów w okresie od marca do sierpnia 2020 r. Wśród aktywności Eurocash znalazły się akcje edukacyjne i wolontariackie pracowników takie jak np. Zakupy dla Seniora 60+. Podsumowano także działania dot. zmiany organizacji pracy i zapewnienia ochrony osobistej. W tym celu Grupa zakupiła m.in. około 830 tys. szt. maseczek jednorazowych, 24,5 mln szt. rękawiczek foliowych, 6,6 mln szt. rękawiczek gumowych, 24,5 tys. szt. przyłbic ochronnych, czy 172 tys. l środków do dezynfekcji rąk.

Wśród innych działań Eurocash znalazło się m.in. przekazanie 10 mln zł wsparcia na fundusz pomocy dla przedsiębiorców przez Polską Sieć Handlową Lewiatan czy 500 akcji pomocy zorganizowanych przez franczyzobiorców Groszka na pomoc w walce z koronawirusem..

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 16 tysięcy sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

