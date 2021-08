Europa Centralna powiększa ofertę rozrywkową o Funzeum

Wśród inspiracji gliwickiego Funzeum są m.in. TeamLab Borderless w Tokio, największe muzeum sztuki cyfrowej na świecie, czy Meow Wolf w Las Vegas z interaktywnymi strefami surrealistycznych miejsc i krajobrazów. Ekspozycja w Europie Centralnej będzie unikalnym konceptem rozrywkowym dla dzieci i dorosłych złożonym z kilkudziesięciu artystycznych instalacji zadziwiających swoim kształtem i kolorem. Znajdą się wśród nich przestrzenie bajkowe, futurystyczne, wykorzystujące iluzję, magię lustrzanych odbić i grę światła. Wszystkie wywołujące spektakularne efekty wizualne, a dzięki możliwości interakcji i zmieniania otaczającej przestrzeni – wciągające także do wspólnej zabawy. Z Funzeum wszyscy goście wychodzić będą uśmiechnięci, a ich telefony bardzo szybko zapełnią się mnóstwem zdjęć.

- Trudno opisać słowami wszystko, co przygotowaliśmy dla odwiedzających w Funzeum. To trzeba będzie po prostu zobaczyć! Zależało nam na tym, by stworzyć coś oryginalnego, na najwyższym poziomie estetycznych doznań. Chcemy zaprosić gości do zupełnie innego, zaskakującego świata, pełnego zachwytów i wzruszeń – mówi Adam Wicher, pomysłodawca i założyciel Funzeum w Gliwicach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Całkowita powierzchnia Funzeum sięgnie prawie 4000 mkw. Zostanie ono zlokalizowane w sąsiedztwie dwóch innych atrakcji Europy Centralnej – Kolejkowa, największej kolejowej makiety w Polsce, oraz parku trampolin House of Air.

- Nasze stałe atrakcje oraz tematyczne wystawy, które prezentujemy na terenie naszych dwóch wielkich przestrzeni wystawienniczych, sprawiają, że Europa Centralna staje się obiektem handlowym z największą ofertą rozrywkową w Polsce. Stawiamy na oryginalne, niedostępne nigdzie indziej koncepty. To magnes, który przyciąga do nas tysiące odwiedzających – mówi Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach.