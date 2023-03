Belgijski fundusz Mitiska REIM kupił największe centrum handlowe w Gliwicach - Europa Centralna. Obiekt o powierzchni najmu 67 tys. mkw. zlokalizowany jest na nieruchomości o powierzchni 27 ha.

Europa Centralna jest największym obiektem handlowym w Gliwicach.Jego powierzchnia to 67 tys. mkw.

Projekt Europa Centralna jest strategicznie zlokalizowany na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 i A4.

W odległości 30 minut jazdy samochodem od Europy Centralnej mieszkają prawie dwa miliony ludzi.

Na terenie projektu do dalszego wykorzystania przez najemców pozostaje powierzchnia ok. 11 tys. mkw. po byłym hipermarkecie Tesco.

Nowym właścicielem Europy Centralnej jest firma Mitiska REIM, która kupiła gliwickie centrum handlowe w imieniu funduszu MEREP 3.

Europa Centralna jest największym obiektem handlowym w Gliwicach, składającym się z parku handlowego o powierzchni 39,7 tys. mkw. oraz galerii o powierzchni 27,3 tys. mkw., wraz z parkingiem oferującym około 2 tys. miejsc dla klientów. Projekt Europa Centralna jest strategicznie zlokalizowany na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 i A4 w regionie Górnego Śląska, który jest jednym z najsilniejszych obszarów gospodarczych w Polsce.

W odległości 30 minut jazdy samochodem od Europy Centralnej mieszkają prawie dwa miliony ludzi, a region Górnego Śląska cechuje się wysokim poziomem siły nabywczej i jest jednym z największych obszarów aktywności biznesowej w Polsce. To sprawia, że Europa Centralna jest doskonałą lokalizacją nie tylko dla handlu detalicznego, ale także dla innych uzupełaniających projektów typu convenience - komentuje Mateusz Szymczak, Manager Inwestycyjny Mitiska REIM.

W ramach strategii inwestycyjnej value-add, Mitiska REIM planuje zwiększyć atrakcyjność obiektu poprzez poprawę efektywności funkcjonowania części handlowej, pozyskanie nowego operatora spożywczego, a także wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na osiągnięcie certyfikacji BREEAM In-Use na poziomie „Very Good”.

Obecnie do głównych najemców parku handlowego należą markety Castorama i Jula, a wśród pozostałych najemców znajdują się JYSK, Action, Media Expert, Sports Direct, oraz restauracja drive thru McDonald’s. Oferta rekreacyjna zapewniona jest między innymi przez najemców Funzeum i park trampolin House of Air. Na terenie projektu do dalszego wykorzystania przez operatorów z różnych branż i biznesów pozostaje powierzchnia ok. 11 tys. mkw. po byłym hipermarkecie Tesco.

Nabycie Europy Centralnej jest istotnym uzupełnieniem naszego portfela w Polsce, gdzie Mitiska REIM przyspieszyła swoją ekspansję w ciągu ostatnich 4 lat, budując dobrze zdywersyfikowany portfel 16 inwestycji w nieruchomości typu convenience o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 170 tys. mkw. - dodaje Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzający Mitiska REIM.

W procesie nabycia doradcami funduszu MEREP 3 i Mitiska REIM była kancelaria prawna Wolf Theiss oraz doradca techniczny Arcadis.

W grudniu 2022, Mitiska REIM pozyskała 158 mln euro na rzecz swojego flagowego funduszu - Mitiska European Real Estate Partners 3 (MEREP 3), którego strategią jest wykorzystywanie coraz większych możliwości inwestowania w nieruchomości typu „convenience” w Europie, ukierunkowanych na parki handlowe z operatorem spożywczym, logistykę miejską oraz obiekty logistyczne typu „last mile” w rejonie aglomeracji miejskich. MEREP 3 planuje pozyskać kolejne środki do funduszu MEREP 3 w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Mitiska REIM jest belgijskim inwestorem w branży nieruchomości handlowo-usługowych, w tym parków handlowych, centrów logistycznych i powierzchni wieloformatowych przeznaczonych dla firm przemysłowo-usługowych. W ostatnich 10 latach, Mitiska REIM powołała 3 fundusze inwestycyjne i zainwestowała w 91 nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu ok. 1,100,000 mkw. w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Polsce, Czechach i Słowacji.

