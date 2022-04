Europejski gigant drogeryjny coraz bliżej debiutu na polskim rynku

Pierwszy sklep Dm drogerie ma powstać już w kwietniu tego roku we wrocławskim parku handlowym Galaktyka.

Obecnie firma prowadzi rekrutację pracowników. Poszukuje m.in. konsultantów IT, programistów, konsultantów SAP do biura we Wrocławiu. Firma dalej szuka też pracowników sklepów - m.in. w Lubaniu.

Drogerie dm są dostępne dla mieszkańców trzynastu krajów europejskich. W roku obrotowym 2019/20 (stan na 30 września 2020 roku) dm osiągnął w Europie obrót w wysokości 11,5 miliarda euro. Sieć tworzy w sumie 3700 drogerii.