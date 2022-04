Europejski gigant drogeryjny już w Polsce. Ruszyła pierwsza drogeria dm. Zobacz zdjęcia

- Otwarcie drogerii we Wrocławiu jest dla nas ważnym wydarzeniem i początkiem zupełnie nowego rozdziału. Bardzo byliśmy ciekawi reakcji klientów. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania, ponad tysiąc osób z entuzjazmem sięgnęło po produkty dm. Chcemy, żeby to początkowe zainteresowanie przerodziło się w długotrwałą relację z naszymi klientami - mówi Markus Trojansky, General Manager dm w Polsce.

Już od 8.00 rano na odwiedzających drogerię dm czekały liczne atrakcje. Po uroczystym przecięciu wstęgi rozpoczęły się zabawy i animacje dla rodzin z dziećmi. W otwarciu sklepu udział wzięli przedstawiciele międzynarodowego zarządu dm, w tym Christoph Werner, prezes zarządu dm-drogerie markt oraz Markus Trojansky General Manager dm w Polsce.

Warto podkreślić, że dm gwarantuje trwałe, zawsze korzystne ceny, o czym przekonali się klienci kupując swoje ulubione produkty. Dodatkowo tylko z okazji otwarcia 21-30 kwietnia w drogerii obowiązuje 15% rabat powitalny. Natomiast do 23 kwietnia na klientów czekają atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym misiem Saubär oraz świeżo prażony popcorn.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii dm wynosi około 520 mkw. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w przewijak dla dzieci, toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

dm jest największym detalicznym sprzedawcą drogeryjnym w Europie, który ma łącznie ponad 3800 sklepów. W asortymencie jest szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, usługi foto i karmę dla zwierząt. dm znany jest także z marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

Drogerie dm są dostępne dla mieszkańców trzynastu krajów europejskich. W roku obrotowym 2019/20 (stan na 30 września 2020 roku) dm osiągnął w Europie obrót w wysokości 11,5 miliarda euro.