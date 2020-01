Eva Minge otworzyła salon w Galerii Klif

FEMESTAGE Eva Minge otworzył swe podwoje w Galerii Klif we czwartek, 9 stycznia. Marka obecna jest w światowych stolicach takich jak Paryż, Rzym czy Nowy Jork.

Elegancja w codziennym wydaniu skierowana dla młodych kobiet - taka jest filozofia marki FEMESTAGE Eva Minge. Marka stawia na prostotę i klasykę. To propozycja dla kobiet, które lubią podkreślać swoją kobiecość.

W salonie znajdziemy nie tylko odzież, ale też torebki i akcesoria niezbędne do uzupełnienia stroju.

FEMESTAGE Eva Minge to kolejny salon, który otwiera się w Galerii w ciągu ostatnich miesięcy. W listopadzie galeria powitała sklepy dedykowane wystrojowi i dekoracji wnętrz, takie jak TEMPUR czy dwupiętrowy Witek Home.

- Galeria Klif jest idealną lokalizacją dla naszego sklepu – mówi ​Ewa Plewińska-Cięszka, Brand Manager Femestage Eva Minge. - Znajduje się tu wiele polskich marek, wyjątkowych produktów, niepowtarzalnych w Trójmieście.

Z okazji otwarcia sklep przygotował rabat -50% na całą kolekcję. Sklep znajduje się na parterze Galerii Klif.

Galeria Klif w Gdyni od 1996 roku jest źródłem inspiracji dla osób, które w modzie szukają czegoś więcej, niż tylko ubrań. Wychodząc z założenia, że moda stanowi odzwierciedlenie naszego charakteru i stylu życia, Klif oferuje swoim klientom ponad 130 sklepów, strefę gastronomiczną, ulubione kawiarnie i restaurację oraz centrum fitness i liczne usługi, ułatwiające życie.

W Galerii Klif dostępne są wyjątkowe marki, często jedyne w Trójmieście. Ekskluzywne butiki i marki znanych projektantów, m.in. Bizuu, Charme, COS, Emanuel Berg, La Mania, Lidia Kalita, Robert Kupisz, Liu Jo, Marciano Guess, Patrizia Pepe, Petit Bateau, Pinko, Stefanel, Tommy Hilfiger czy Superdry wraz z popularnymi markami sieciowymi tworzą szeroką ofertę, która zaspokoi szerokie gusta klientów.

Do dyspozycji gości jest strefa food court, Kraina Treflików - miejsce z warsztatami i zajęciami dla dzieci, a także punkty usługowe, drogerie i perfumerie, m.in. Douglas, Rossmann, Sephora i SUPER-PHARM oraz laboratorium perfumeryjne Mo61.

Szeroko rozwinięty jest również sektor wnętrzarski. Klienci mają do dyspozycji sklepy takie jak Home &You, BB Home, Spensen czy House & More oraz otwarte tej jesieni: salon Premium Home, Tempur, Miloo Home i dwupiętrowy salon Witek Home.

Galeria Klif nieustannie dostosowuje swoją ofertę do wymagań Klientów oraz wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Profesjonalne Pakiety Konsultacji w zakresie mody i urody oraz Karta Podarunkowa Klif to udogodnienia, dzięki którym Klienci gdyńskiego Klifu mogą skupić się i w pełni zrelaksować podczas wizyty w przyjaznym wnętrzu i spokojnej atmosferze.