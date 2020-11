Everli dostarczy zakupy ze Spara w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie

To kolejny kanał dostaw zakupów oferowany przez sieć Spar – obok dostaw własnych, w tym elektrycznymi Nissanami e-NV200, dostaw przez aplikację Wolt oraz opcji Spar Drive. Natomiast platforma Everli wzbogaca się o kolejne oficjalne partnerstwo, zwiększając przy tym liczbę dostępnych produktów.

- Od początku roku intensywnie rozbudowujemy różnorodne kanały dostaw i bezkontaktowego odbioru zakupów – zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Ze względu na pandemię częściej decydują oni o zmianie dotychczasowych przyzwyczajeń – chociaż nadal chcą korzystać z naszej bogatej oferty produktów świeżych, wysokiej jakości warzyw i owoców, a nawet chrupiącego pieczywa. Dlatego proponujemy kolejną opcję dostaw – przy współpracy z platformą Everli. Chcemy rozszerzać tę usługę na kolejne miasta, bo właśnie w miastach nasze zamówienia online rosną najszybciej. Zależy nam, by klienci mogli szybko otrzymać swoje zamówienie ze sklepu – a w Everli to możliwe już w ciągu kilku godzin. Nasi klienci mogą więc wybrać dostawę w różnych opcjach lub osobisty odbiór zakupów w formule Spar Drive – powiedział Dawid Kaszuba, dyrektor e-commerce w sieci Spar.



- Współpraca z siecią sklepów Spar to dla Everli kolejny krok w rozwoju oraz radość, że możemy cieszyć się zaufaniem kolejnego partnera. Cały czas dążymy do zapewnienia naszym klientom jak największego wyboru dostępnych sklepów, w których za naszym pośrednictwem mogą zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. To ważne, ponieważ obecnie, zakupy spożywcze online cieszą się coraz większą popularnością, a w ostatnim czasie są doceniane jeszcze bardziej. Klienci w szybki, komfortowy sposób, z dowolnego miejsca, mogą wykonać zakupy w ulubionym sklepie, przekładając stacjonarne nawyki zakupowe na kanały online – komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli.



Poruszanie się na platformie everli jest szybkie i intuicyjne – aby zamówić, wystarczy dodać produkty do koszyka i wybrać przedział godzinowy dostawy. Dowóz możliwy jest już 3h od złożenia zamówienia. Zakupy zostaną dostarczone przez profesjonalnego Szopera, który przy odbiorze przyjmie bezdotykowo płatność. W przypadku braku konkretnego produktu, Szoper kontaktuje się telefonicznie ustalając zamiennik. Zakupy dowożone są samochodem – co pozwala na wybór dowolnej liczby oraz wielkości produktów. Z powodzeniem możliwe jest również zamówienie produktów świeżych – takich jak owoce, warzywa, mięso czy nabiał, a także mrożonek i produktów z lodówki, ponieważ Szoperzy wyposażeni są w specjalną torbę termiczną.



Sklepy sieci Spar – oprócz dostawy zamówienia pod wskazany adres – oferują także usługę SPAR Drive w 30 placówkach w Polsce. Klienci tych sklepów mogą zamówić zakupy on-line, a następnie w wybranym przedziale godzinowym odebrać je w danym sklepie, parkując na dedykowanym usłudze miejscu parkingowym. Pracownik sklepu pakuje zamówienie wprost do bagażnika samochodu klienta.

W Warszawie Spar zapewnia również dostawę produktów przez aplikację Wolt – jedną z wiodących platform do zamawiania jedzenia on-line i jego dostarczania. Zamówienia dzięki tej współpracy mogą być dostarczane nawet w 35 minut od złożenia. Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów Spar poprzez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu.