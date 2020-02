Ewakuacja klientów z galerii handlowych w całej Polsce

Jak podała PAP, ewakuowano klientów i pracowników z trzech galerii handlowych w Bydgoszczy — poinformowała PAP podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. Służby sprawdzają te obiekty po informacjach o grożącym niebezpieczeństwie.

Z informacji przekazanych PAP przez policję wynika, że chodzi o trzy najwięcej galerie w mieście - Focus, Galerię Pomorską i Zielona Arkady. Te wszystkie obiekty handlowe, jak i jeszcze jeden mniejszy, otrzymały w piątek po południu anonimowe informacje o grożącym niebezpieczeństwie.

"Galerie są obecnie sprawdzane. Ewakuacja klientów jeszcze trwa. Są godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego, więc należy się spodziewać także utrudnień w ruchu w okolicach tych galerii" - powiedziała w rozmowie z PAP podkom. Kowalska.

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji i kilka zastępów straży pożarnej.

Jak informował kurierlubelski.pl, ewakuację klientów i pracowników zarządzono też w piątkowe popołudnie w trzech centrach handlowych w Lublinie - VIVO (dawne Tarasy Zamkowe), Felicity Lublin i Outlet Center Lublin.

W Warszawie ewakuowano m.in. CH Atrium Promenada, ale też m.in. centrum w okolicach Warszawy, w Nadarzynie.

Podobna sytuacja miała miejsce w Atrium Copernicus, gdzie trwała właśnie impreza dla dzieci i młodzieży - podało ototorun.pl.

Dziennikzachodni.pl poinformował też o ewakuacji w Silesia City Center - największej galerii handlowej w Katowicach. W komunikacie klienci usłyszeli, że powodem są "kłopoty techniczne". W Katowicach alarm bombowy dotyczy aż trzech miejsc - w tym biurowca przy Francuskiej i kolejnego centrum handlowego.

Administrator Alfa Centrum na gdańskim Przymorzu też zarządził ewakuację - czytamy na dziennikbaltycki.pl. Gmach nagle musiało opuścić ok. 1500 osób. Przyczyną miała być wiadomość o niepokojącej treści, że w budynku był ładunek wybuchowy. Podobna trafiła do administratora Morskiego Parku Handlowego przy Przywidzkiej na Szadółkach oraz do zarządcy Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu.