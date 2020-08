Fabryka Form w gorzowskim Nova Park znów pracuje nad formą

W poniedziałek 10 sierpnia została otwarta Fabryka Formy zlokalizowana w NoVa Park, w której obowiązują ścisłe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Ograniczeniu ulega liczba osób mogących przebywać jednocześnie w klubie. Siłownia ma obowiązek dezynfekowania sprzętu co godzinę oraz zapewnienia klientom środków do dezynfekcji rąk (dostępny przy wejściu do klubu, przy wejściu do szatni oraz w każdej strefie klubu) i sprzętu sportowego (dostępny w każdej strefie klubu). Z kolei osoby trenujące mają obowiązek używania ręcznika podczas ćwiczeń oraz odpowiadają za dezynfekcję każdego używanego urządzenia po zakończeniu danego ćwiczenia.



Na terenie Fabryki Formy obowiązuje 2-metrowy dystans od innych osób. Dla ułatwienia w każdej strefie klubu wyklejono naklejki przypominające o obowiązujących procedurach. Dodatkowo, pracownicy Fabryki Formy przy wykonywaniu usługi są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej – maseczek, a co druga maszyna cardio jest wyłączona z użytku. Wszystkie produkty spożywcze zakupywane w klubie fitness są podawane przez pracowników za pomocą szczypiec.

- Kolejna branża ponownie dostępna dla naszych Klientów. Od poniedziałku możemy już korzystać z Fabryki Formy, która wdrożyła odpowiednie procedury bezpieczeństwa i jest w pełni przygotowana na przyjęcie swoich Klientów – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów, NoVa Park w dalszym ciągu stosuje rygorystyczne zasady bezpieczeństwa higienicznego i stosuje się do wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym inspektoratem Sanitarnym.