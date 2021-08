Fabryka Norblina odsłania zielone oblicze

Zakończyły się prace związane z zieloną architekturą w Fabryce Norblina.

W zabytkowej, dostępnej dla wszystkich części kompleksu, znalazły się 22 drzewa.

Ze względu na skomplikowaną technologię, a także ich duże rozmiary, drzewa w pasażach były sadzone w godzinach wieczornych i nocnych, po dwie sztuki. Już na etapie prac konstrukcyjnych zaplanowano dla nich miejsce – rosną one w systemie specjalnych donic, umieszczonych w stropie parkingu podziemnego. W uliczkach kompleksu pojawiło się 13 okazałych platanów oraz 3 graby wysokopienne – drzewa słynące ze swej długowieczności i odporności na różnorodne warunki atmosferyczne. Pochodzą z jednej z największych szkółek roślin w Europie, której tradycje sięgają 1876 roku - Bruns Pflanzen, zlokalizowanej w niemieckim rejonie Ammerland nad jeziorem Zwischenahn. Drzewa mają około 15 lat i wysokość od 4 do 10 metrów. Cztery najwyższe z nich (8-10 m) zachowane są w formie piennej, czyli ich korona nie jest regulowana. Pozostałych 9, nieco niższych egzemplarzy (4-5 m) posiada koronę przystosowaną do tzw. formy kandelabrowej.

Trzy okazałe graby wysokopienne znalazły swoje miejsce w przeszklonym, zadaszonym pasażu wewnętrznym imienia Teodora Wernera, biegnącego pomiędzy ul. Prostą a Łucką. Kolejnych sześć egemplarzy tego gatunku o wysokości 4 metrów zasadzonych zostało przy budynku, znajdującym się na rogu ulicy Łuckiej i Żelaznej. Pomiędzy nimi pojawiła się dodatkowa aranżacja złożona z bylin, kwiatów i krzewów - m.in. derenia skrętnolistnego, rodgersji kasztanowcolistnej Tiarella Wherry’ego oraz laurowiśni wschodniej.

W zieleń obrosła już także nowa nadbudowa z budynkami biurowymi – nasadzenia wykonano na dwóch patiach, tarasach na ostatnich poziomach (8 piętro), a także na kaskadowych tarasach od strony ulicy Łuckiej. W tych przestrzeniach stworzono różnorodne kompozycje roślinne, krzewów i pnącz, takich jak sosna-kosodrzewina, śnieguliczka, kalina sztywnolistna, turzyca w dwóch odmianach, laurowiśnia wschodnia, hortensja bukietowa, rododendron, paprocie, jaśminowiec, tawułka, kłosowiec czy przylaszczka pospolita. Zasadzono wśród nich aż 84 drzewa znane zarówno z rodzimego podwórka, jak i te nieco bardziej egzotyczne - brzoza pożyteczna, wiśnia różowa, bambus złotobruzdowy, sosna drobnokwiatowa, czereśnia ptasia oraz świdośliwa lamarcka. Dodatkowo, dachy obydwu budynków biurowych są zielone - zostały zazielenione poprzez nasadzenie roślin ekstensywnych, odpornych na przesuszenie, wywiewanie czy ekspozycję słońca. Realizacja zieleni to część działań Grupy Capital Park w procesie ekologicznej certyfikacji BREEAM dla Fabryki Norblina.